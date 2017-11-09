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İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı

Eylemlerinin birinci yılında açıklama yapmak isteyen kamu çalışanlarına izin verilmedi

09 Kasım 2017 16:52

İnsan Hakları Derneği (İHD), Yüksel Caddesi’nde "işimi geri istiyorum" eylemi yapan kamu çalışanlarına yönelik sürekli hale gelen gözaltıları protesto etti. İnsan Hakları Anıtı önündeki basın açıklamasını engelleyen polis, aralarında İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da bulunduğu hak savunucularını gözaltına aldı. Türkdoğan gözaltına alındığı sırada, "Bu ülkede insan haklarına yapılan muameleyi görün" diye seslendi. İHD'lilerin ardından Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen Veli Saçılık'la birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Yüksel Caddesi’ndeki "işimi geri istiyorum" eylemlerinin birinci yıl dönümünde insan hakları savunucuları İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelmek istedi. İnsan Hakları Derneği temsilcilerinin Yüksel Caddesi’ndeki kamu çalışanlarının her gün gözaltına alınmasına ilişkin anıt önünde açıklama yapmak istediği sırada polis izin vermedi. İnsan Hakları Anıtı çevresi kısa süre polis barikatıyla kapatıldı.

"Yapılanları görün"

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Türkdoğan gözaltına alındığı sırada, “Bu ülkede insan haklarına yapılan muameleyi görün” diye seslendi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu Yüksel Caddesi’nde hiçbir açıklamaya izin verilmiyor. Seyri Sokak Aktivisti Oktay İnce de sosyal medyadan yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından canlı yayın yapan Seyri Sokak aktivisti Oktay İnce gözaltına alındı. İHD üyelerinin açıklamasına izin verilmemesinin ardından, 150 günü aşkın süredir polis tarafından bariyerlerle çevrili olan İnsan Hakları Anıtı çevresi boşaltılmaya başlandı.

Polisin bariyerleri kenara çekmesiyle anıt çevresi Çankaya Belediyesi çalışanlarınca temizlendi.

Yüksel'de 5 gözaltı

İHD’lilerin ardından Yüksel Caddesi’ne gelen Veli Saçılık, Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt’un aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. İnsan Hakları Anıtı önünde eylemlerinin birinci yılında açıklama yapmak isteyen kamu çalışanlarının açıklamasına izin verilmedi.

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