İHD: Doğu ve Güneydoğu’da, 10 ayda 30 kadın öldürüldü, 19 kadın intihar etti

İHD Diyarbakır Kadın Komisyonu açıkladığı rapora göre 2021 yılının ilk 10 ayında Doğu ve Güneydoğu’da 30 kadının öldürüldü, 37 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda, aynı süreç içinde 19 kadının intihar ettiği ve 7 kadının da intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Kadına yönelik şiddetin arttığını belirten İHD Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu ve Kadın Komisyonu Üyesi Av. Derya Yıldırım, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi sonrası birçok kadın kuşkulu bir şekilde yaşamını yitirmiştir" dedi.