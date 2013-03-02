İHD: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son 25 yılda 569 çocuk öldü!

Hülya Karabağlı/ ANKARA

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin ‘2012 Yılı Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller Raporu’na göre, bölgedeki çatışma ortamında en çok çocukları mağdur ediyor. İHD verilerine göre, 1988 yılından bu yana 569 çocuk hayatını kaybetti. 2012 yılı rakamlarıda içiç açıcı değil. Geçtiğimiz yıl, çocuklara yönelik 661 ihlal yaşandı. 41 çocuk yaşamını yitirdi. 71 yaralı, 9 tecavüz, 5 taciz vakası yaşandı.

İHD Diyarbakır Şubesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 Yılı Çocukların Yaşam Haklarına Yönelik İhlal Raporu, geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. İHD Şube Sekreteri Abdusselam İnceören, İHD Çocuk Komisyonu Üyesi Mehmet Güzel, Şube Yöneticileri Necibe Güneş Perinçek ve Av. Resul Tamur, düzenledikleri basın toplantısında raporu kamuoyuna açıkladı. Çocuk Komisyonu Üyesi Mehmet Güzel, hak ihlallerinin hızından bir şey kaybetmeden devam ettiğine dikkat çekiyor.

Yüzlerce çocuk’ örgüt propagandasından’, gözaltı

İHD’nin bölge şubeleri, temsilciliklerine başvurularına göre, ‘taş attıkları’, ‘Örgüt Propagandası’, ‘Mala Zarar Vermek’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yasasına Muhalefet Etmek’ ve ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamalarıyla gözaltına alınırken, haklarında kamu davası açıldı.

Taciz ve tecavüze uğrayan çocuk sayısında artış

Raporda, “Toplumsal alanda cinsel şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan çocukların sayısındaki artış dikkat çekerken, bu çocuklara sahip çıkacak sosyal bir politikanın yetersizliği de belirgin bir şekilde ortaya çıktı” değerlendirmesi dikkat çekiyor. İHD Çocuk Komisyonu Üyesi Güzel, “ Çocuklar yine suçlu görüldü, örgüt üyesi olarak sıfatlandırılıp cezalandırılmaya devam edildi. Cezaevlerinde devletin koruması altında olan çocuklar, tecavüz ve tacize uğradı. Toplumsal alanda cinsel şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan çocukların sayısındaki artış dikkat çekerken, bu çocuklara sahip çıkacak sosyal bir politikanın yetersizliği de belirgin bir şekilde ortaya çıktı” dedi.

11 çocuk aile içi şiddet kurbanı

2012 yılında çocuklar sadece toplumsal olayların değil aile içi şiddetin de kurbanı. İHD verilerine göre, 11 çocuk hayatını kaybetti. İşte İHD’nin verileri:

-Mayın ve Sahipsiz Bomba Patlaması Sonucu Ölen/Yaralanan Çocuklar: 7 ölü, 16 yaralı

-Faili Meçhul Saldırılar Sonucu Ölen/Yaralanan Çocuklar: 5 ölü

-Kuşkulu Çocuk Ölümleri: 2 ölü

-Resmi Hata Ve İhmal Sonucu Ölen Ve Yaralanan Çocuklar: 5 ölü

-Güvenlik Güçlerince Şiddete Uğrayan Çocuklar: 2 ölü, 43 şiddet/yaralı

-Aile İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar: 11 ölü, 3 şiddet/yaralı, 1 taciz

-Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar: 9 ölü, 9 yaralı, 9 tecavüz, 4 taciz

-Çocuk İntiharları: 20 intihar, 4 teşebbüs

-Gözaltına Alınan / Tutuklanan Çocuklar: 439 gözaltı, 71 tutuklama

-Fuhşa Zorlanan Çocuklar: 1