T24 LogoT24 Logo
Gündem

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, serbest bırakıldı

Bilici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Mart 2017 22:07

Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici’nin de bulunduğu 11 kişi, Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Bilici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da sivil toplum örgütlerine (STK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Mart’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici’nin de bulunduğu 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Bilici, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

raci biliciihdadliyesevk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24