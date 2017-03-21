İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, serbest bırakıldı

Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici’nin de bulunduğu 11 kişi, Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Bilici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da sivil toplum örgütlerine (STK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Mart’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici’nin de bulunduğu 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Bilici, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.