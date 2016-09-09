İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici görevden uzaklaştırıldı!

Diyarbakır Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde öğretmen olan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ve Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nda görevli öğretmen eşi Nilüfer Bilici, açığa alındı.

Açığa alınmalarını sendikal faaliyetlere katıldıkları gerekçesiyle olduğunu belirten Raci Bilici, bu durumun hukuksuzluk olduğunu vurguladı. Çok sayıda mağduriyetin yaşandığını ifade eden Bilici, hükümetin bu karardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Hukuka saygı duyulması gerektiğini aktaran Bilici, hukukun herkese bir gün lazım olacağını sözlerine ekledi. Bilici, açığa alınmaları hakkında hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

MEB: 11 bin 285 öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, 'bölücü terör örgütü destekçisi' olduğu iddiasıyla 11 bin 285 öğretmenin açığa alındığını duyurmuştu.

Valiliklerin koordinesinde yürütülen soruşturma sonuçları ile birlikte açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirilmişti.