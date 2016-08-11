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İHD Diyarbakır: Devlet de PKK de diyalog yoluna dönmeli

Raci Bilici, son bir günde 17 kişinin PKK tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu

11 Ağustos 2016 20:13

PKK’nın bir günde asker, sivil, polis toplam 17 kişiyi öldürmesini değerlendiren İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, bu tür eylemlerle çözüme ulaşılmadığını defalarca gördüğünü söylerken devlet ve PKK’nın diyalog yoluna dönmesi gerektiğini belirtti.

Bianet’ten Ekin Karaca’ya konuşan Bilici’nin açıklamaları şöyle:

“Şiddetten derhal vazgeçsinler ve diyalog yolunu seçsinler.

“Yaşam hakkına yönelik her türlü saldırı, temel hak ve özgürlüklere yönelik yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için de sürekli mücadele veriyoruz.

“Hiç bir ölümü ayırmıyoruz. Kim yaparsa yapsın, bu tür eylemlerden bir an evvel vazgeçilmeli. Bu şekilde çözüme ulaşılamayacağı defalarca gördük.

“Bu ölümlerin, yaşanan şiddetin, içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkışın tek yolu, insan haklarına dayalı politikalar geliştirmektir.

“Temel hak ve özgürlükleri güvenceye alacak, yaşam hakkını koruyacak ve iç barışı sağlayacak politikalar geliştirilmesi gerekiyor.

“Bütün sorunların demokratik yollarla çözümü mümkündür. Şiddet ortamından diyalogla müzakereyle çıkılabilir.

“Bizim önerimiz hükümet her şeyden bağımsız olarak ciddi adımlar atmalı. Hükümet hakkı hukuku elinden alınmış tüm kesimlerle barışmalı."

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