İHD'den Esenyurt'taki kavgayla ilgili açıklama: Mültecilere saldırıları teşvik eden cezasızlık politikasından vazgeçin

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, dün akşam Esenyurt'ta mültecilere yönelik saldırılara tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Suriyelilere ait işyerini basan 30-40 kişilik bir grubun, işyerinin camlarını kırıp içerde bulunan eşyaları tahrip etmesi yoluyla gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı, bu saldırılara zemin hazırlayan tutum ve söylemleri kınıyoruz" denildi.

Saldırıları teşvik eden cezasızlık politikasından vazgeçilmesi çağrısında bulunan İHD'nin açıklaması şöyle:

"7 kişinin gözaltına alınması, olayın önlenmemiş olmasını açıklamıyor"

"Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta biri mülteci iki kişi arasında çıkan tartışma sonrası, saldırıya uğrayan Filistin'li mültecinin sığındığı Suriyelilere ait işyerini basan 30-40 kişilik bir grubun, işyerinin camlarını kırıp içerde bulunan eşyaları tahrip etmesi yoluyla gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı, bu saldırılara zemin hazırlayan tutum ve söylemleri kınıyoruz.

2 kişinin yaralandığı belirtilen saldırıda kalabalığın polisin müdahalesi ile dağılması sonrasında 7 kişinin gözaltına alınması, olayın önlenmemiş olmasını açıklamadığı gibi, doğan zararın nasıl giderileceğini de açıklamaya yetmiyor. Olayda sadece fiilen orada bulunan saldırganlardan bazılarının gözaltına alınması ve gözaltına alınanların cezasız bırakılacağına dair hakim kanaat, ayrıca saldırganları cesaretlendiriyor, saldırıya maruz kalan kesimde gerginliği ve endişeyi artırıyor.

"Irkçı politika toplumsal barışı tehdit ediyor"

"Temel insan hakları belgelerinde kabul edilen mültecilik hakkını ve hiç kimsenin can güvenliği bulunmayan bir ülkeye geri gönderilemeyeceğine dair geri gönderme yasağını yok sayan kimi siyasetçiler ve gruplar tarafından da desteklenen mültecilere yönelik ırkçı politika, söylem ve tutumlar; Esenyurt'ta yaşanan olayda olduğu gibi nefret saldırılarına yol açarak mültecilerin can ve mal güvenliği yanında, toplumsal barışı da tehdit ediyor. "

"Bir arada eşit özgür bir yaşamı savunuyor, saldırıyı ve zemin hazırlayanları kınıyoruz"

"Bir arada eşit özgür bir yaşamı savunuyor, saldırıyı ve zemin hazırlayanları kınıyoruz. Ülkesinde bulunan herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlu devlet yetkililerini; birer suç olan ırkçılığı ve nefret saldırılarını durdurmaya, saldırıları teşvik eden cezasızlık politikasından vazgeçmeye ve saldırılardan doğan zararların etkin giderimini sağlamaya çağırıyoruz."

Ne olmuştu?

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi'nde biri mülteci iki kişi arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mahalleli bir grup mültecilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışmanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdiğini bildirdi.