İHD: Cizre ve Silopi'de 50 günde tutuklananlardan 41 kişi işkenceye maruz kaldı

İnsan Hakları Derneği, (İHD) Şırnak Şubesi sokağa çıkma yasağının 50 gündür devam ettiği Cizre ve Silopi’de tutuklanan 41 kişinin işkenceye maruz kaldığını ifade etti. İHD Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal, “Tutuklananlar bize yaptıkları başvuruda gözaltında işkenceye, hakarete ve cinsel saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Birebir yaptığımız görüşmeler sonrasında cizre ve Silopi ilçe emniyet müdürlükleri hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık’tan bu yana devam ediyor. Cizre’de yasak tam gün sürerken Silopi’de kısmen kaldırıldı. Yasağın devam ettiği iki ilçede aralarında DİHA muhabirinin de bulunduğu 41 kişi tutuklandı. Tutuklananlar Şırnak T Tipi Cezaevine gönderilirken İHD Şırnak Şubesi gözaltında işkence ve cinsel saldırı gerekçesiyle Cizre ve Silopi ilçe emniyet müdürlükleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHD Şube Başkanı Av. Emirhan Uysal, Av. Fazilet Taştan Arserim, Av. Büşra Demir, Av. Şeyma Ürper tarafından yapılan suç duyurusunda şöyle dendi: “Gözaltında işkence, tehdit, cinsel saldırı gibi suçlara maruz kalan yurttaşların mağdur sıfatıyla ifadesinin alınmasını, Silopi ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüklerinden mağdurların gözaltında olduğu günlere ait kamera görüntülerinin istenmesini, mağdurların gözaltında olduğu süreler içerisinde alınan doktor raporlarının istenmesini, ifade ve sorguları alan savcı ve hâkimlerin işkence iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunup bulunmadığının tespit edilmesini, Mağdurların gözaltında olduğu tarihlerde görevli olan kamu görevlilerinin tespit edilerek ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz.”

51 gün boyunca tutuklananların isimleri de şöyle:

Nedim Oruç, Ramazan Özdek, İbrahim Bozkurt, Hüseyin Başlığ, Ramazan Aytaş, Yılmaz Kunur, Mahsum Kert, Sabahattin Zeyrek, Ömer Yiğit, Fırat Levent, Murat Davulci, Abdulhadi Kabadayı, Raşit İlhan, Kahraman Caba, Yakup Kural, Bedri Yiğit, Kerem Bildik, Yusuf Zeyrek, Mizgin Kazak, Mehmet Ernal, Kadir Azma, Ramazan Durman, Cemal Kaplanduran, Metin Çetin, Hamza Arzuman, Kadri Abalık, Ayfer Başlığ, Nurullah Çetin, Doğan Erkol, Kerem Ayas, Bedirhan Efşin, Fırat Tarandır, Abdulmuttalip Akın, Ziver Nayci, Vedat Girasun, Mazlum Yeşil, Mesut Tamboğa, Halime Yavuz, Rezan Kırıcı, Mehmet Nezir Timurtaş, Kerem Uçar