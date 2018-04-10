İHD Cezaevi Komisyonu üyesi Onaran: Hasta mahkûm İsmail Arslan ölüme terk edildi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu üyesi Hatice Onaran, Bandırma T Tipi Cezaevi’nde 7 Nisan günü yaşamını yitiren 66 yaşındaki hasta mahkûm İsmail Arslan’ın ölüme terk edildiğini söyledi.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre, 25 yıldır hükümlü olan Arslan’ın İHD’nin hazırladığı 401 ağır hasta tutuklu listesinde yer aldığını belirten Onaran, Miyesterinongrakis adı verilen hastalıktan ötürü Arslan’ın solunum ve beslenme rahatsızlığı çektiğini belirtti. İsmail Arslan’ın sağlık sürecinde yaşadıklarını aktaran Onaran, Arslan’ın 2 Nisan 2014 tarihinde Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını belirtti. Hastanenin Arslan hakkında tam teşekküllü rapor verdiğini dile getiren Onaran, İHD ve avukat Gülizar Tuncer’in yoğun çabaları sonucunda Adlı Tıp Kurumu tarafından infazının 6 ay süreyle ertelendiğini aktardı.

İHD Genel Merkezi tarafından hazırlanan raporda 401 ağır olmak üzere, 1200’e yakın hasta mahkûmun tedavi olmayı beklediğine işaret eden Onaran, bu duruma şöyle tepki gösterdi: “Hasta mahpusların ATK raporları olsa da, serbest bırakılması savcının iki dudağının arasından çıkacak karara bağlı. Savcı da sistemin siyasi anlayışına göre karar verdiği için de hasta mahpusları hastanelerde uzun süre süründürerek daha sonra ölüme terk ediliyor. Umarım İsmail Arslan hapishanede yaşamını yitiren son hasta mahpus olur.”