İHD: 7 Haziran’dan bu yana 602 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’nin son dönemde geçirdiği iki seçimin arasında kalan sürede yaşanan hak ihlallerine yönelik olarak hazırlanan İnsan Hakları Derneği (İHD) raporunda, 7 Haziran-1 Kasım arasında 602 kişinin hayatını kaybettiği, HDP'ye yönelik 133 saldırı gerçekleştiği, HDP'nin 5 binden fazla üyesinin gözaltına alındığı ve bunların bin 4 üyesinin tutuklandığı belirtildi.

DİHA'nın haberine göre, İHD Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 7 Haziran-1 Kasım tarihlerinde, 128 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 195 sivilin de yaralandığını söyledi.1 Kasım seçimlerine gidilirken, Mart 2013'ten beri devam eden çatışmasızlık ortamının sona erdiğini hatırlatan Türkdoğan, "24 Temmuz 2015 tarihi itibari ile silahlı çatışma dönemi yeniden başlamıştır. KCK'nin 10 Ekim 2015 günü ilan ettiği eylemsizlik kararı devlet tarafından görülmemiş, şiddetin dozu giderek arttırılmıştır. Böylesi bir şiddet ortamında 1 Kasım seçimleri yapılmıştır. Siyasal iktidar, halk iradesine uymak yerine Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde Türkiye'yi tekrar seçime şiddet ortamında sürüklemiştir" diye konuştu.

IŞİD'in saldırıları sonucu Suruç'ta 33, Ankara'da 101 olmak üzere 134 kişinin hayatını kaybettiği ve 564 kişinin ise yaralandığını söyleyen Türkdoğan, seçim sürecinde Kürt siyasetçilere yönelik operasyonlarda 5 bin 713 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 1004'ünün tutuklandığını hatırlattı. Seçim sürecinde partilere yönelik saldırılara da dikkat çeken Türkdoğan, şunları söyledi:

"HDP'ye 133, AKP'ye 8, CHP'ye 3, DBP'ye 4, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne 1 saldırı gerçekleşti. 6-7-8 Eylül 2015 günlerinde Türkiye'nin çok büyük bir kesiminde HDP'lilere ve Kürtlere yönelik ırkçı ve nefret saldırıları sistematik bir şekilde yapıldı.

1 Kasım 2015 seçim günü derneğimiz 34 şubesinin bulunduğu illerde bağımsız seçim gözlemciliğini yapmaya çalışmıştır. En önemli ihlal olarak yaptığımız tespit sandık başkanlarının sandıklar kapanmadan sandık görevlilerine seçim sonuç tutanağını boş bir şekilde imzalatmış olmalarıdır. Derneğimiz bu konuda YSK'yi yazılı olarak uyarmıştır. Bu durum seçimler üzerindeki en önemli şaibenin oluşmasına sebep olmuştur. Çünkü seçime giden her partinin 175 bin sandığın tamamında sandık görevlisi ve parti müşahidi bulunmamaktadır. Dolayısıyla YSK bu büyük ihlali önlemeyerek şaibe oluşmasına bizzat sebep olmuştur."