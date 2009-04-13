İHD: 4 mezarlıktaki 18 mezar açılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında açılması için Diyarbakır'daki 4 mezarlıkta bulunan 18 mezar tespit etti.



İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, Savcılıktan 18 mezarın açılarak DNA tespiti yapılmasını isteyeceklerini belirterek, ``Bir savcının 1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve kayıplar konusunda araştırma yapması yetmiyor. Asker, Polis, hukukçu, mağdur ailelerinden oluşan bir komisyon kurularak faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyaların tozlu raflardan indirilmesi gerekiyor'' dedi.



Diyarbakır'da iki hafta önce iki ayrı noktada kazı yapılmasını sağlayan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesi, kent merkezinde bulunan ve 1990'lı yıllarda sahipleri bulunmadığı için kimsesizler mezarlığına gömülen 18 kişinin gömüldüğü mezarlarda tespit çalışması yaptı. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, dernek avukatları ve Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Cüneyt Gültekin, 1990'lı yıllarda sahipleri bulunmadığı için kimsesizler mezarlığına gömülen kişilere ait mezarları tespit ettiler. Erbey, 4 ayrı mezarlıkta kayıtlara göre tespit ettikleri 18 mezarın açılmasını isteyeceklerini belirterek, şunları söyledi:



``İHD'nin kayıplar konusunda ciddi çalışması vardır. Kayıp yakınlarının bize yoğun başvurusu bulunmaktadır. Biz soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısından tespit ettiğimiz 18 mezarda kazı yapılarak DNA testi yapılmasını talep edeceğiz. Savcılık daha önce bize bu konuda gerekenin yapılacağını söylemişti. 1990'lı yıllarda kaçırılıp öldürülen ve daha sonra yol kenaklarına atılan ve o dönemde sahibi bulunmayan kişiler getirilip kimsesizler mezarlığına gömülmüştü. Mezarlıklarda kazı yapılıp DNA tespinin yapılması ile bize başvuran kayıp yakınlarından alacağımız DNA testlerini karşılaştıracağız. 1990'lı yıllarda kayıp yakınlarının başvuruları sonuçsuz kalıyordu. Ama şimdi başvurulara olumlu yanıt veriliyor.''



BİR KOMİSYON KURULMALI



Erbey, 1990'lı yıllarda yaşanan faile meçhul cinayetlerin ve kayıpların açığa çıkması için bunlarla ilgili dosyaların tozlu raflardan indirilmesi gerektiğini söyledi. Erbey, ``Biz şu anda eski itirafçıların beyanları ve bir savcının açtığı soruşturma ile meçhul olayların akıbetini bulmaya çalışıyoruz. Bu yetmez. Biz içerisinde asker, polis, savcı, hukukçular, mağdur yakınlarınında yer alacağı bir komisyon kurularak bu dosyaların yeniden açılmasını istiyoruz. Silopi'den kaçırılan bir kişinin cesedi yıllar sonra Elazığ'da ortaya çıkıyor. Demek ki Diyarbakır'dan kaçırılan bir kişininde mezarı veya cesedi bölgenin her yerinden çıkması mümkündür'' dedi.

