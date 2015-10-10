İHD: 3 ayda 113 kişi yaşamını yitirdi

24 Temmuz'dan bu yana yaşanan çatışma ortamının sebep olduğu ağır yaşam hakkı ihlallerine dair raporu sunan İnsan Hakları Derneği, 24 Temmuz'dan 8 Ekim'e kadar 113 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Evrensel'in haberine göre yaklaşık 3 aylık bir süre içinde Türkiye'nin çeşitli illerinde 113 kişinin öldüğünü dile getiren İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu ölümlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkdoğan, Türkiye'nin Cenevre dahil imzacısı olduğu birçok uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğini kaydederek, "Tüm söylemlere karşı PKK ile devlet arasında yaşananlar bir savaş değil çatışmadır. Biz bu çatışmaların sona ermesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Valilerin hukuk kuralları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi bulunmuyor"

Sivil ölümlerinin önemli bir kısmının sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde gerçekleştiğini dile getiren Türkdoğan, Türkiye mevzuatında sokağa çıkma yasağının sıkı yönetim ve olağanüstü hal kanunlarında düzenlendiğine, il idaresi kanununda valilere böyle bir yetkinin açık olarak verilmediğine dikkat çekti. "Yani valilerin hukuk kuralları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi bulunmuyor" diyen Türkdoğan, ortada hukukun da kanunun da olmadığını ifade etti. Türkdoğan, "Sokağa çıkma yasağı ilan eden Valiler hakkında ve bu konuda valilere talimat vermiş ise İçişleri Bakanı hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yapılması ve bu kişilerin yargı önüne çıkarılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Türkdoğan, sivil ölümlerin bazılarının sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde sağlık hizmetine erişim engelinden kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Uluslararası Kızılhaç’ın başta sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler olmak üzere sivillerin öldürüldüğü tüm yerlere inceleme ziyaretleri yapması gerektiğini ortaya koyan Türkdoğan diğer yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

-Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ile BM İnsan Hakları Komiseri yargısız infazlar özel raportörünün de Türkiye ziyareti en kısa sürede sağlanmalıdır.

-Sivillerin öldürülmesi ile ilgili olarak cezasızlık politikasına son verilmeli, sorumlular etkili şekilde soruşturulmalı ve etkli kovuşturma yöntemlerine başvurulmalıdır.

-Sivil ölümler ile ilgili olarak TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmalı ve olaylar TBMM tarafından da açığa çıkarılmalıdır.

-Kalıcı çatışmasızlık sağlanarak Kürt sorununun çözümünde diyalog ve müzakere yöntemine geçilmelidir.

"PKK söylemlere kulak asmadan ateşi sona erdirmelidir"

Türkdoğan PKK ve devlet yetkililerine de seslendiği konuşmasında "Ateşkes olacaksa bir an önce olsun. PKK ateşkes ilan edecekse bir an önce etsin ve devlet de ateşkese resmen uysun. Siyasiler birtakım söylemlerde bulunuyor. PKK bu söylemlere kulak asmadan ateşi sona erdirmelidir. İnsan yaşamı çok kıymetli. Bir bu meseleye politikacaların baktığı yerden bakamayız. Biz insan yaşamından, ateşin düştüğü yerden bakıyoruz soruna. Tarafları silahları susturmaya davet ediyoruz" dedi.