İHD: 21 Temmuz'dan bugüne kadar 21'i çocuk 96 sivil can verdi!

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunda sivil ölümleri İHD raporuyla kayıtlara geçti. 21 Temmuz’dan bugüne kadar 2.5 aylık sürede 21'i çocuk 96 sivil hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 21 Temmuz’dan 30 Ağustos’a kadar 48 sivil hayatını kaybetti. Eylül ayında ise bayramın birinci günü olan 24 Eylül gününe kadar 37 sivil bölgede katledildi. İHD’nin tespitlerine göre 24 Eylül’den 30 Eylül’e kadar 11 sivil öldürüldü. Yaklaşık 2 buçuk aylık süreçte ortaya çıkan karanlık tablo 96 sivilin “kurşunların, roketatarların, bombaların” hedefinde öldüğünü ortaya koyuyor. 96 sivilin öldüğü karanlık tabloda ölenlerin 21 ise çocuk. İHD sivil kayıpları “ölümlere yetişemiyoruz” sözleriyle özetledi.

Cizre’de yaşanan sivil ölümleri Şırnak Silopi, Diyarbakır Bismil takip etti. 21 Temmuz’dan 24 Eylül’e kadar 64 günde en az 85 sivil katledildi. İHD, 24 Eylül’den 30 Eylül’e kadar ise 11 sivilin öldüğü tespit edildiğini belirtti.



Ağabeyin kollarında öldü

Şırnak Silopi’de yaşayan 23 yaşındaki Latife Tutuk ve Diyarbakır Bismil’de yaşayan 8 yaşındaki Elif Şimşek yaşamını yitiren sivillerden yalnızca ikisi.



Sivil katliamların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Şırnak Silopi’de 23 yaşındaki genç kadın Latife Tutuk polisin tek kurşunu ile hayatını kaybetti. Latife evin karşısındaki dikiş nakış kursu binasında dikiş dikiyordu. Binadan çıkıp eve dönmek istedi ancak silah sesleri duyuluyordu. Bir süre daha binada bekledi. Evi ile kurs binası arası 15 metrelik mesafedeydi. Silah sesleri kesilince Latife hızla karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda çığlık sesi geldi. Ağabeyi Yusuf kendini sokağa attıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kardeşimin kaburgasının sağ tarafından giren kurşun sol tarafından çıkmış, o yerde yatıyordu. Koşarak yanına gittim. Ambulansı aradık, ‘gelemeyiz oraya’ dediler. Kendi arabam polisin atış yaptığı yerin yanındaydı. Ateş açarlar diye korktum arabaya gidemedim. Kiracımız bir üst sokaktaki arabayı çevirdi. Aracın şoförü hastaneye gitmekten korktu ancak arabasını bize verdi. Ben kullandım. Kardeşim arkada yatıyordu. ‘İyiyim abi korkma’ dedi, ardından şehadet getirdi. Benim kardeşimin ne elinde silah vardı, ne de dilinde slogan. Polis onu, bizleri sivili katlediyor.”



8 yaşındaki Elif’e roket





Diyarbakır Bismil’de polis ve askerlerce ablukaya alınan Avaşin Mahallesi’nde bir eve atılan roketatar sonucu 8 yaşındaki Elif Şimşek yaşamını yitirdi. Elif, 90’larda yakılarak boşaltılan Kurudeğirmen Köyü’ne trafik kazasında öldükten sonra defnedilen babasının yanına gömüldü. Elif’in cenazesi toprağa verilirken ne annesi ne de kardeşleri mezarı başında olamadı. Çünkü onlarda evden yaralı olarak çıkarılmışlardı.

En küçüğü 35 günlük bebekti





Suruç’ta 33 sivilin öldürülmesinden bugüne 20 Temmuz- 29 Eylül 2015 arasında 71 gün içinde Şırnak, Diyarbakır, Ağrı, Mardin ve İstanbul’da en küçüğü bir aylık, en büyüğü 17 yaşında 20 çocuk hayatını kaybetti. Çatışmalar sonucunda en fazla çocuk ölümü görülen yer Şırnak oldu. Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde 11 çocuk öldürülürken, Cizre’de 9 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında 35 günlük Muhammed Tahir Yaramış, evinin önünde keskin nişancılar tarafından öldürülen ve cenazesi derin dondurucuda bekletilen 10 yaşındaki Cemile Çağırga, 10 yaşındaki Selam Ağar, 16 yaşındaki Sait Nayci, 15 yaşındaki Bünyamin İrci yaşamını yitirdi.