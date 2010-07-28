İhbar tazminatını alamayınca Maliye'yi protesto etti

T24- Babası ve kardeşleriyle ortağı olduğu Huzur Giyim'i vergi kaçırdığı gerekçesiyle Maliye'ye ihbar eden Abdullah Gençal, ihbar tazminatını alamamasını protesto etti.





12 milyon liralık tahsilat sonrası ödül olarak kendisine verilecek 1.2 milyon liralık ihbar tazminatını alamayan Abdullah Gençal, “Maliye, mahkeme kararına rağmen 2 yıl önce ödemesi gereken ödülü vermiyor. Bile bile suç işleyerek karşı geliyor. Buna maliyenin her birimi ayrı ayrı komik gerekçeler sunarak cevaplar veriyor. Şimdi tek dileğim ve temennim devletimizin saygınlığını zedeleyen tüm bu yanlışlıkların giderilmesi ve sayın başbakanın konuya müdahale etmesidir” dedi.



Suçlular ödüllendiriliyor, ihbar eden cezalandırılıyor



Cevizlibağ'daki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası önüne saat 12:00 sıralarında gelen Abdullah Gençal, önce basın mensuplarına 4 sayfalık basın bülteni ve içinde açılan davalarla ilgili dökümanların bulunduğu bir CD dağıttı. Daha sonra basın açıklaması yapan Abdullah Gençal, aile şirketini ihbarından sonra 3 yıldır yaşadığı olumsuz süreçten kısaca bahsetti. Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık'a tehdit edildiği konusunda defalarca ihbarlarda bulunduğunu belirten Abdullah Gençal, “Emniyet birimlerine de gerekli bilgiler verilmesine rağmen can güvenliğimin koruma altına alınması anlamında, emniyet birimleri bu güne kadar hiçbir somut adım ve ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Aksine benim hapse atılmam konusunda traji-komik bir yargılama süreci başlamıştır. Bu ülkede maalesef suçlular ödüllendiriliyor. Yolsuz ve hırsızları ihbar eden adeta cezalandırılıyor” dedi.



"Tabutuma mı koyacaksınız" pankartı



Abdullah Gençal basın açıklamasının ardından üzerinde “Yolsuzluklar ile mücadele edeceğiz, Hırsızları ihbar edin diyen bu hükümet. Devletin saygınlığına, devlete olan güvene zarar veriyor. Mahkeme kararlarını uymuyor, sözünü tutmuyor. Yolsuzlukları ihbar edene ödülü verilmediği gibi, hayatı da hiçe sayılıyor. Devleti soyan hırsızlar ise bu şekilde adeta ödüllendirilmiş oluyor. Sayın Başbakanım daha ne kadar bekletileceğim. Ödülümü tabutumamı koyacaksınız” yazılı pankart açtı.



Babası hissesini aldı



Huzur Giyim’in patronu Turgut Gençal, 1990’da şirket yönetim kuruluna oğulları Abdullah, Hulusi ve Bahadır’ı aldı. Abdullah Gençal’ın adı magazin dünyasından ünlü isimlerle anılmaya başlandı. Turgut Gençal, 1991’de oğlu Abdullah'a verdiği Huzur Giyim’in yüzde 23’lük hissesini geri aldı. Abdullah Gençal alınan hisseleri karşılığında 4,5 milyon dolar alacağı olduğunu iddia etti. Buna karşılık babasından 800 bin dolar aldı.



Abdullah Gençal, 2007’de Huzur Giyim’in vergi kaçakçılığı yaptığını Maliye’ye ihbar etti. Huzur Giyim’in defter ve kayıtlarını da Maliye’ye teslim eden Abdullah Gençal’ın ihbarı üzerine şirket merkezine baskın yapıldı. Huzur Giyim’in ortakları Turgut, Hulusi ve Bahadır Gençal hakkında vergi kaçakçılığından dava açılırken şirkete de 23 milyon lira vergi cezası yazıldı. Maliye şu ana kadar bunun 12 milyon lirasını tahsil etti.



Maliye'ye dava



Bunun üzerine yüzde 10 oranında ihbar tazminatı için Maliye’ye başvuran Abdullah Gençal, kendisine 1,2 milyon lira ödenmesi talebinde bulundu. Ödeme yapılmadı. Gençal Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı aleyhine dava açtı. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi 22 Mart 2010'da verdiği kararda Maliye’nin 30 gün içinde 1,2 milyon TL tutarındaki ihbar tazminatının ödenmesine hükmetti. Abdulah Gençal’ın başvurduğu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, ihbar tazminatının ödeneklerle karşılanamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Abdullah Gençal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yaşadıklarını anlattı.



