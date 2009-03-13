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İhbar mektubundan çıkan ‘savcı’

Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilen bir ihbar mektubu, askeri savcı yüzbaşı Çelik ile Çankaya Belediyesi'ne dikkat çekti.

13 Mart 2009 02:00

Jandarma Genel Komutanlığı’na 22 Aralık 2008 tarihinde imzasız bir ihbar mektubu gönderildi. Mektupta, ‘karargâh evleri’ soruşturmasını yürüten askeri savcılar Albay Ahmet Zeki Üçok ve Yüzbaşı Mehmet Çelik hakkında iddialara yer alıyordu. Taraf gazetesinin haberine göre, yapılan araştırmalar sonucu ihbar mektubunu, Çankaya Belediyesi’nde çalışan bir avukatın gönderdiği ortaya çıktı.

Karargâhın zengin savcısı

Üç sayfalık mektuba göre, Çankaya Belediyesi’nin 40 milyon lira değerindeki üç ayrı arsası Ahmet Zeki Üçok ve Mehmet Çelik’e 11 milyon 300 bin lira karşılığında verilmek isteniyordu.

Mektubun ayrıntısı

Mehmet Çelik, 14 Mart 2007’de Hasan Murat Vurucu adına kayıtlı 43812 metre karelik arsayı satın aldı. Satış bedeli olarak tapu kayıtlarında 416 milyar lira olarak görünüyor. Çelik’in araziyi almasından iki ay sonra Çankaya Belediyesi, 18 Mayıs 2007’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne imar değişikliği ile ilgili talepte bulundu. Daha önce aynı meclisten geçen “Maksimum 90 adet konut” kararının değiştirilerek, 420 konuta çıkarılmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelen başvuruyu iki ayrı tarihte onayladı.

Bu değişiklik üzerine, Çelik’e ait arsanın yanındaki Altınbel Konut Yapı Kooperatifi olayı, “Yoğunluk arttırılması” gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. Çelik’in avukatları kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Mahkeme süreci devam etmesine karşın Çelik’in arsası ‘Toplu Konut Evleri’ projesiyle internetten satışa sundu.

Daha önce, yüzbaşı Mehmet Çelik’in üç yılda bir trilyon servet edindiği ortaya çıkmıştı.

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