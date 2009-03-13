İhbar mektubundan çıkan ‘savcı’

Mektubun ayrıntısı

Üç sayfalık mektuba göre, Çankaya Belediyesi’nin 40 milyon lira değerindeki üç ayrı arsası Ahmet Zeki Üçok ve Mehmet Çelik’e 11 milyon 300 bin lira karşılığında verilmek isteniyordu.Mehmet Çelik, 14 Mart 2007’de Hasan Murat Vurucu adına kayıtlı 43812 metre karelik arsayı satın aldı. Satış bedeli olarak tapu kayıtlarında 416 milyar lira olarak görünüyor. Çelik’in araziyi almasından iki ay sonra Çankaya Belediyesi, 18 Mayıs 2007’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne imar değişikliği ile ilgili talepte bulundu. Daha önce aynı meclisten geçen “Maksimum 90 adet konut” kararının değiştirilerek, 420 konuta çıkarılmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelen başvuruyu iki ayrı tarihte onayladı.Bu değişiklik üzerine, Çelik’e ait arsanın yanındaki Altınbel Konut Yapı Kooperatifi olayı, “Yoğunluk arttırılması” gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. Çelik’in avukatları kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Mahkeme süreci devam etmesine karşın Çelik’in arsası ‘Toplu Konut Evleri’ projesiyle internetten satışa sundu.Daha önce, yüzbaşı Mehmet Çelik’in üç yılda bir trilyon servet edindiği ortaya çıkmıştı.