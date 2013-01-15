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İhbar mektubu soğuk savaş döneminde kurulan silah deposunu ortaya çıkardı

MİT'in Meclis'e gönderdiği 'gizli' ibareli belgelerin içinden Seferberlik Tetkik Kurulu'nun silah depolarından birinin krokisi de çıktı

15 Ocak 2013 10:44

 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderdiği belgelerin arasından Seferberlik Tetkik Kurulu’nun soğuk savaş döneminde kurduğu iddia dilen bir silah deposunun krokisi çıktı. Krokiye göre, Türkiye ’de çok sayıda yerde bulunduğu belirtilen depolardan biri de Hatay’da. 
Radikal gazetesinin haberine göre MİT’e gönderilen bir ihbar mektubunda Hatay ili sınırlarında olduğu belirtilen bir silah deposunun yeri gösteriyor. İhbar mektubunda silah deposunda bulunan mühimmatlarla ilgili bilgi verilmezken mektuptaki ifadelerden ihbarın Emre Taner’in MİT Başkanı olduğu döneminde yapıldığı anlaşılıyor. 
(Fotoğraf: arşiv)

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