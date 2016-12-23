T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhbar için gelen polise ateş açtı!

Gaziantep'te, kavga ihbarı evine gelen polise av tüfeğiyle ateş açan 29 yaşındaki Mehmet Ali Ü., gözaltına alındı

23 Aralık 2016 21:35

Gaziantep'te kavga ihbarı nedeniyle bir eve baskın yapan polis ekipleri, eşiyle tartıştığı öğrenilen zanlının pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda kimse yaralanmazken polise ateş açan kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Ali Ü.'nün evinden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, eşiyle kavga ettiği öğrenilen Mehmet Ali Ü.'den kapıyı açmasını istedi.

Kapının açılmasıyla eve girmeye çalışan polislere av tüfeğiyle 3 el ateş açan Mehmet Ali Ü., mahalleye sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından av tüfeğine el konulan Mehmet Ali Ü., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

Gaziantepihbarpolispompalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24