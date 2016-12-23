İhbar için gelen polise ateş açtı!

Gaziantep'te kavga ihbarı nedeniyle bir eve baskın yapan polis ekipleri, eşiyle tartıştığı öğrenilen zanlının pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda kimse yaralanmazken polise ateş açan kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Ali Ü.'nün evinden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, eşiyle kavga ettiği öğrenilen Mehmet Ali Ü.'den kapıyı açmasını istedi.

Kapının açılmasıyla eve girmeye çalışan polislere av tüfeğiyle 3 el ateş açan Mehmet Ali Ü., mahalleye sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından av tüfeğine el konulan Mehmet Ali Ü., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.