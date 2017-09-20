'İhanete uğradığım için Funda'yı öldürdüm' dedi, ailesinden özür diledi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, cesedi naylon poşete sarılı halde bulunan 25 yaşındaki Funda Gülmez\'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan Ümit Şentürk ile kendisine yardım etmekle suçlanan 2 kişinin yargılanmasına devam edildi. 2 şüphelinin tahliye edildiği davada sanık Şentürk, öldürülen genç kızın ailesinden özür dileyip, \"Aldatıldığım, ihanete uğradığım için Funda\'yı öldürdüm\" iddiasında bulundu.

Geçen 21 Mart\'ta, Yakakent Mahallesi 8087/13 sokakta bulunan apartmanın 8\'inci katındaki evde, Funda Gülmez\'in naylon poşete sarılı cesedi bulundu. Gülmez\'in bıçaklanıp öldürüldüğü, ardından naylon poşete sarıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısının, genç kızın erkek arkadaşı 24 yaşındaki Ümit Şentürk olduğunu belirledi. Şentürk ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. yakalandı. Ümit Şentürk hakkında cinayeti tasarlayarak işlediği suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, G.K.\'ya \'suça iştirak etmek\'ten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö.\'ye de \'delilleri karartmak\' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ümit Şentürk, G.K. ve İ.Ö. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Sanık Ümit Şentürk, öldürülen Funda Gülmez\'in ailesinden özür dileyip, \"Aldatıldığım, ihanete uğradığım için Funda\'yı öldürdüm\" iddiasında bulundu. Olay gününü anlatan Şentürk, \"Ölünün yanında 5-10 dakika oturdum. Evden çıktım, parmağım kanadığından yara bandı aldım. Marketten koli bandı ve siyah poşet alarak eve döndüm. Cesedi siyah poşetle sarıp, bantladım\" dedi.

Kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık G.K. ise, kocasının da izniyle, Gülmez ile Sanık Ümit Şentürk\'nin bir süre kendi evlerinde kaldığını, olay günü dışarıda olduğunu, eve geldiğinde banyoda cesedi görünce polisi aradığını söyledi. Sanık İ.Ö. ise olayın yaşandığı eve hiç girmediğini, herhangi bir şekilde cesedi bantlamadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, İ.Ö. ve G.K.\'nın tahliyesine, Şentürk\'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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