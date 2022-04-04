İhanet suçlamasıyla tutuklanan Rus gazeteci Ivan Safranov mahkemeye çıkacak; "Suçlamanın gerekçesi hâlâ açıklanmadı"

Hakkındaki casusluk suçlaması nedeniyle cezaevinde olan tanınmış askeri muhabir Rus gazeteci Ivan Safranov, hakim karşısına çıkacak. 20 yıla kadar ceza alabilecek olan Safranov, yaptığı açıklamada hiçbir suç işlemediğini tekrarladı.

The Moscow Times’da yer alan habere göre, Rusya’da Kommersant ve Vedomosti gazetelerinde tanışan tanınmış askeri muhabir Ivan Safranov, casuslukla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmayı bekliyor.

2020 yılında tutuklanan Safranov, gazetecilikten ayrıldıktan sonra Roscosmos uzay ajansına danışmanlık yapmıştı.

Safranov “Bir yıl, dokuz aydır ihanetten suçlu olduğumu söylememi istiyorlar. Ancak tekrarlıyorum, ben suçlu değilim” dedi.

Rusya federal güvenlik servisi, Safranov’un gazetecilik döneminde Rusya askeri, savunma ve güvenlik alanında gizli bilgilerini toplayarak NATO üyesi olan bir ülkeye teslim ettiğini iddia etmişti.

Safranov, gazetecilik yaptığı dönem açık kaynak ve yetkililerle görüşmelerle haber hazırladığını savundu.

Mahkeme karşısına çıkacak olan Safranov hâlâ kendisine ihanet suçlamasını gerekçesinin açıklanmadığını söyledi.

Safranov’un gazeteci eşi Ksenia Mironova, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşla çalıştığı bağımsız televizyon kanalının kapatılmasıyla, Rusya’yı terk etmek durumunda kalmıştı. Mironova, yaşadıklarını T24’e anlatmıştı.