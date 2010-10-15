İhanet edersen suratına terliği yersin

T24 - Terlik markası Twigy’nin yeni reklam filminde “aşk, ihanet, şiddet” var. Markanın patronu Sinan Öncel “Şiddet de tutkunun tezahürüdür, aşk acıtmaz mı?” diye soruyor.



Twigy yeni reklam kampanyasında aşk ve ihaneti ele aldı. Gerilim dolu bir aşk filmine benzeyen yeni reklamlarında kadın, ihanetine uğradığı erkeği bazen terlikle tokatlıyor, bazen de terliği kafasına atıyor. Twigy’lerini kesiyor, ya da onları ateşe atıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göreİ yeni reklam kampanyasında sloganlarının ‘Eğer istersen aşk ayağına gelir’ olduğunu söyleyen Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, bu kampanyada Telepati Reklam Ajansı ile çalıştıklarını ifade etti.

Twigy’nin bu seneki sonbahar-kış kampanyasıyla baştan ayağa aşk dolu olduğunu kaydeden Öncel, “Ama aşkın ‘toz pembe, romantik’ hali değil, ihmal ve ihanet sonrası ‘fırtınalı’ haliyle dolu” dedi.

Yeni kampanyanın sürükleyici bir aşk romanı ya da gerilim dolu bir aşk filmine benzediğini belirten Öncel, “Reklamların başrolünde tutkulu bir kadın, çapkın bir erkek ve Twigy’ler var” diye konuştu.

Öncel şöyle devam etti:

“Kampanyanın konusu ‘kadınlar Venüs’ten erkekler Mars’tan’ dercesine erkeklerin ihmalleri, kaçamakları ve kadınların delirip intikam almaları üzerine kuruldu. Kadın, onu aldatan sevgilisinin en değer verdiği Twigy terlikleri üzerinden intikam alıyor ve bundan benzersiz bir haz duyuyor. Belki de her kadının sevdiği gibi.”





‘Aşk acıtmaz mı?’





Bu kampanyayla kadınların dikkatini çekmeyi amaçladıklarını anlatan Öncel, “Kadınların dikkatini çeken aşktır. Aşkta da tutku vardır. Şiddet de tutkunun tezahürüdür. Aşk acıtmaz mı? İşte bu acı aşkın tuzu biberidir” dedi.

Öncel şu bilgileri verdi:

“Kadın mı erkeği kışkırtan yoksa erkek mi baştan çıkmaya hazır? sorusu önemli. Suçlu olan hep erkek mi, yoksa erkeği suça teşvik eden kadın mı? Aşk bile bile kaybetmeyi göze almak demek mi?

Aşk kadar eski bu tartışmalar kadın ve erkek var oldukça sürmeye devam edecek.”



Yağmur ekonomisine yatırım yaptı



Terlik sektöründe faaliyet gösteren Twigy, bu yıl yağmura yatırım yaptı. Küresel ısınmayla birlikte bu alana girdiklerini söyleyen Sinan Öncel, “Artan yağmurlarla birlikte yağmur çizmeleri ve şemsiye sektörüne girdik. Böylece yağmur ekonomisini canlandırdık” dedi.

Sezon cirosunun yüzde 25’ini yağmur çizmeleri ve şemsiyelerden yaptıklarını belirten Öncel, “Sağanak yağmur olduğu günler satışlarımız 2.5 katına çıkıyor. Sadece biz değil dünyada da bu alana yönelik yatırımlarda artış var” diye konuştu.

Bu nedenle meteorolojiyi yakından takip ettiklerini söyleyen Öncel, “İnternette alışveriş sitelerindeki kampanyalarımızı hava raporlarına göre düzenliyoruz” dedi.

Yarım platform ve tam platformlu yağmur çizmelerinin 50 - 130 TL arasında değiştiğini söyleyen Öncel, “Tüketicimiz yağmur çizmeleriyle, hem yağmurlardan korunacak hem de modayı yakından takip edebilecek. Leopar desenli, fırfırlı, puantiyeli, kırmızı ve siyah renklere sahip şemsiyelerimizin fiyatı ise 25 TL” diye konuştu.

