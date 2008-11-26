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Dünya

İHAM'dan Türkiye'ye eksik soruşturma cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), oğlu askerde intihar eden bir babanın yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu

26 Kasım 2008 02:00

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), oğlu askerde intihar eden bir babanın yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu.

İHAM, "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin (İHAS) etkili soruşturma hakkıyla ilgili 2. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği" görüşüne vardı.

Türkiye, karar gereği, başvuruyu yapan Ömer Aydın'a 2 bin 500 euro ödenmesini kararlaştırdı.

İHAM, Ömer Aydın'ın, İHAS'ın yaşam hakkıyla ilgili yaptığı şikayet başvurusunu ise reddetti.

Ömer Aydın, Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yapan oğlu Fatih Aydın'ın, 26 Ağustos 2001 tarihinde üstlerinin kendisine kötü davranması ve haksız yere dövüldüğü gerekçesiyle intihar ettiğini iddia etmiş ve gerekli soruşturmanın yapılmadığı görüşünü savunmuştu.

Fatih Aydın bir askeri gemi güvertesinde üzerine yakıcı madde döküp kendisini ateşe verdikten sonra denize atlamıştı. Akın, daha sonra hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Askeri Savcılık, 2001 Eylül ayında intihar ile ilgili olarak askeri yetkililerin bir ihmali olmadığı görüşüne varmıştı.

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