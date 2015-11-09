İhaleyle Savunma Bakanlığı'na satılan GDO'lu pirinçler askerlere yedirilmiş!

2013'te Mersin'de ele geçen genetiği değiştirilmiş pirinçlerin Milli Savunma Bakanlığı'na satıldığı, askerlerin yediği pirinçlerin genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) olduğunun sonradan fark edildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından 2013 yılında ele geçirilen 31 bin 910 ton ithal çeltik ile 73 ton pirinçte GDO bulunduğu tespit edildi. Bu pirinçlerin Türkiye’ye M.T ve F.G isimli şirketler tarafından sokulduğu ortaya çıktı.

2 Mart 2013’te el konulan GDO’lu pirinçlere rağmen şirketlerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan ihalelere katılarak milyonlarca liralık pirinç vermeye devam ettiği belirlendi. Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu olayı Milli Savunma Bakanlığı ancak 1 yıl sonra fark etti. Askerler pirinçleri tükettikten sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yazı gönderen Bakanlık, tüketimin durdurulmasını iş işten geçtikten sonra istedi.

Diyarbakır, Bursa, İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara, Adana illerindeki Mehmetçik’in tüketmesi için 2012 ve 2013 yılında açılan neredeyse tüm pirinç ihalelerine GDO’lu pirinç getirdiği tespit edilen iki şirket katıldı. Bu şirketlerin durumu ancak 15 Ocak 2014’te Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda belgelendi. Depoda bulunan ve GDO şüpheli pirinçlerin 2012 ve 2013’te Mehmetçik tarafından tüketildikten 1 yıl sonra toplatılması için talimat verildi. Kamu ihalelerinin yayınlandığı EKAP platformu üzerinde 2012 ve 2013 yıllarında yapılan ihalelerde GDO’lu pirinç getiren şirketlerin ihaleleri yüzde 50’ye düşük fiyatla aldığı görülüyor. GDO’lu pirinçlerin ortaya çıkmasından hemen sonra Haziran 2013’te İstanbul’daki askerlerin tüketmesi için düzenlenen pirinç ihalesine giren M.G., bu ihalelerin 16’sını kazandı. Askerin yemesi için 16 kalem pirinç ihalesini toplamda 892 bin 330 liraya aldı. İhalede firma yüzde 42 fiyat düşürdü.

100 bin ton pirinç nere?

M.T.’nin Şubat 2012’de MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı’nın açtığı ihaleyi 169 bin 650 liraya aldığı görülüyor. İhaleyi kaybeden diğer şirket ise aynı miktarda pirinç için 197 bin 490 lira fiyat vermişti. GDO’lu pirinç getiren şirket 27 bin 840 lira fiyat kırarak yüzde 17’lik ciddi bir fark ile ihaleyi almış. F.G. ise tüm ihalelerde yüzde 20’ye yakın teklifle ihaleleri aldı. Şirketler TSK’ya toplamda 20 milyon liralık pirinç satmış.

Skandalın ortaya çıktığı dönemde gümrük muhafaza ekipleri üç şirketin bir yıl içinde Türkiye’ye yaklaşık 100 bin ton pirinç soktuğunu ve bu pirinçlerin nerede olduğunu bilmediklerini açıklamıştı. İşte o pirinçlerin Mehmetçiğe yedirildiği ortaya çıktı.

Bakanlık 1 yıl sonra TSK'yı bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, skandalın ortaya çıkmasından bir yıl sonra 17 Ocak 2014’te Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı’na GDO’lu pirinçlerle alakalı yazı gönderdi.

İşte o yazı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2012-2013 yılları tedarik dönemindeki pirinç ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik bölge başkanlıkları marifetiyle yapılan ihaleler sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren yüklenicilerle sözleşme imzalanmıştır. Bakanlık, sözleşme hükümlerine göre pirinç teslimatları devam ederken yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerden, bazı firmaların yurtiçine GDO’lu pirinç satışı yapılmak istendiği, bu kapsamda başlatılan soruşturmada bazı kişilerin tutuklandığı öğrenilmiş bu nedenle; soruşturmada adı geçen firma ve şahıslardan pirinç alan askeri birlik ve kurumlarda pirinç tüketiminin durdurulmasına karar verilmişti. Merkezi alım kapsamında desteklenen bazı birliklerin depolarında bulunan pirinçlerin soruşturmada adı geçen firma ve şahıslardan alındığı tespit edilmiştir…”

GDO’LU OLDUĞU BELGELENDİ

Milli Savunma Bakanlığı Ocak 2014’te Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı’na gönderdiği yazıda bazı birliklerin depolarında bu pirinçlerden bulunduğu belirtilerek yapılan analiz sonucunda pirinçleri GDO’lu olduğunun tespit edildiği ifade ediliyor.