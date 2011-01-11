İhaleye girenle, ihaleyi inceleyen belediye yetkilisi aynı

T24 - AKP'li Elazığ Belediyesi ile ilgili bir başka yolsuzluk raporu daha başsavcılığa verildi. İlgili raporda belediyede yapılan ihaleye giren ve ihaleyi inceleyen belediye yetkilisinin aynı olduğu belirlendi.



AKP’li Elazığ Belediyesi’yle ilgili ikinci yolsuzluk raporu başsavcılıkta. Rapora göre ihalenin dayanağı olan evrak belediye kayıtlarında yok. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





AKP’li Elazığ Belediyesi’nde ikinci yolsuzluk raporu



AKP’li Elazığ Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk iddialarının arkası kesilmiyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi İhsan Yiğit’in “AKP’li Elazığ Belediye Başkanı M. Süleyman Selmanoğlu ile birlikte toplam 17 personeli hakkında işlem yapılması” için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu rapordan 1 ay sonra bir başka mülkiye müfettişi tarafından hazırlanan başka bir yolsuzluk raporu da, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Naci Çetin Akder tarafından başsavcılığa “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla hazırlanan raporda, aralarında müdürlerin de bulunduğu 9 belediye personeli hakkında işlem yapılması istendi. Raporda, ihalelerle ilgili olarak “İhaleye giren şirket yetkilisi ile ihaleyi inceleyen belediye personeli aynı, ihaleyi bu personel almış. İhalenin yasal dayanağı olan evrak belediye kayıtlarında yok. İhale tutarı hayali olarak tanzim edilmiş. Sahte evrak düzenlenmiş” gibi çarpıcı tespitler yapıldı. Mülkiye müfettişinin Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na da sunduğu bu çarpıcı bilgilerin yer aldığı belgeler 3.5 aydır Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nda.



Mülkiye müfettişi Akder tarafından hazırlanan ve 17 Eylül 2010 tarihinde gerekli yasal işlemin yapılması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen rapordan ayrıntılar özetle şöyle:



1. ihaleyle ilgili tespitler



• İhaleyi alan yüklenici firma olan Elazığ Özel İdare Tarım, Hay. Ürünleri, Turizm Tekstil, Maden, İnşaat. Ür. ve Paz. Tic. San. A.Ş yetkililerince idareye sunulan Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Burhanettin Yılmaz tarafından tasdik edilen yüklenici iş bitirme belgesinin yasal dayanağı olabilecek evrakın (ihale bedelinin) belediye kayıtlarında mevcut olmadığı ve iş bitirme belgesinde belirtilen tutarın hayali olarak tanzim edildiği, Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün belgelerinden anlaşıldığından...

• İhaleyi sonuçlandırmak üzere İhale Komisyon Başkanı olarak görevlendirilen A. Gadri Güneri’nin aynı zamanda ihaleye giren ve ihale üzerinde kalan yüklenici Elazığ Özel İdare Tarım, Hay. Ürünleri, Turizm, Tekstil, Maden, İnşaat Ür. ve Paz. Tic. San. A.Ş’de yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu ve kendisinin imzası olmayan hiçbir evrakın geçerli olmadığı anlaşıldığından, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen “resmi ihaleye, alım ve satımlara fesat karıştırma” suçu işlendiği kanaatine varılmış...

2. ihaleyle ilgili tespitler

• İhalede dayanak belgesi olarak idareye sunulan, iş bitirme belgesinin; belgenin tanzim edildiği varsayılan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından belgenin kurumlarınca tanzim edilmediğinin belirtilmesinden...

• Ayrıca ihaleyi yapan idare Elazığ Belediyesi’nde yazıişleri müdürü olarak görev yapan A. Gadri Güneri’nin her ne kadar ihale komisyonunda yedek üye olsa bile, sonucu etkileyebilecek konumda bulunduğu aynı zamanda ihaleye iştirak eden ve ihale üzerinde kalan yüklenici Elazığ Özel İdare Tarım, Hay. Ürünleri, Turizm, Tekstil, Maden, İnşaat Ür. ve Paz. Tic. San. A.Ş’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü ve imza yetkili görevlisi olduğu anlaşıldığından...

• Bahsi geçen ihalede, ihale komisyon başkanlığını yürüten Burhanettin Yımaz’ın bu tevdi raporunun I. maddesinde belirtilen ve gerçeğe aykırı düzenlendiği anlaşılan iş bitirme belgesini de imzaladığı anlaşıldığından,

• Yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan “saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenilirlik” ilkesine uymadığından, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma suçunu işledikleri düşünülen personel...

