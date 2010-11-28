-İHALEYE FESAT SORUŞTURMASINDA 9 ZANLI TUTUKLANDI ADIYAMAN (A.A) - 28.11.2010 - Adıyaman'da yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 9'u tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman, Adana, Kayseri, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreteri ve Yapı İşleri Dairesi Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Gökhan Büyük, Mulla Hasan Güzel, Mücella Özdem, Kübra İlbey, Afşin Yurtsever, müteahhit firmada çalıştığı belirtilen Bülent Güvendik, Ergin Okumuş, Habibe Güler ve Mustafa Mazhar Kağan Tellibeyoğlu tutuklandı, M.G, H.T, D.D, A.D. ve M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.