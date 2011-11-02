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Ekonomi

İhaleye 128 milyon dolarlık teklif ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 16:46

-İhaleye 128 milyon dolarlık teklif  ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Merkez Bankası'nın bugün en fazla 50 milyon dolar olarak açtığı döviz satım ihalesine 128 milyon dolarlık teklif geldi. Alınan bilgiye göre, 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği ihalede, ortalama fiyat 1,7777 lira oldu.  İhalede minimum fiyat 1,7771 lira, maksimum fiyat 1,7784 lira olarak belirlendi. Merkez Bankası en son 25 Ekim tarihinde döviz satım ihalesi yapmış, 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği bu ihalede ortalama fiyat 1,7974 lira olmuştu.

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