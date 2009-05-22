İhalelerde iptaller ve sonuçlar

Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından açılan bazı ihaleleri kazanan firmalar belli oldu.



Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ise bazı ihalelerini muhtelif nedenlerle iptal etti.



Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığının 25 kalem Landrover 110 ve TDI 300 ana-arazi şanzuman yedek parçası alımı ihalesini, 306 bir lira bedelle, "GMT Otomotiv Dış Ticaret Limited Şirketi" kazandı.



İşin başlangıç tarihi 8 Mayıs, bitiş tarihi ise 6 Ağustos 2009 olarak belirlendi.



Açık ihale usulü ile 17 Nisan 2009 tarihinde yapılan ihale için 1 firma teklif vermiş, komisyon başkanlığı yaptığı değerlendirme sonucu bu teklifi geçerli saymıştı.



Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığının ayrıca, 30 kalem motor yedek parçası alımı ihalesi de sonuçlandı.



Açık ihale usulü ile yapılan ihaleyi 32 bin 420 lira bedelle, "Çalışkanlar Elektrik Hırdavat Motorlu Araçlar Makina İnşaat İmalat İthalat Taahhüt Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi" kazandı.



Başlangıç tarihi 4 Mayıs, bitiş tarihi ise 2 Ağustos 2009 olarak belirlenen ihale için toplam 7 firma teklif verdi.



Yapılan değerlendirme sonucu bu tekliflerin tümü geçerli sayıldı.



İhale iptalleri



Öte yandan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılan bazı ihaleler muhtelif nedenlerle iptal edildi.



Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bilgi sistemi ihalesinde, 21 Mayıs 2009 tarihinde iptal kararı alındı.



İlandan dolayı iptal edilen ihaleye ait duyuru, 9 Nisan 2009 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştı.



Ceylanpınar tarım işletmesi müdürlüğü



Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü de açtığı iki ihaleyi iptal etti.



Buna göre işletme Akrepli işletmesi tarımsal sulama 4 adet 100 kva trafo sökümü, 10 adet 160 kva trafo ilavesi ve 2 adet 250 kva, 2 adet 160 kva trafo yer değiştirmesi ile elektrik nakil hattı yapımı ihalesinde, 20 Mayıs 2009 tarihinde iptal kararı alındı.



30 Nisan 2009 tarihli Kamu İhale Bülteni ile 1 Mayıs 2009 tarihinde basında duyurusu yapılan ihale, teknik şartnamelerde değişiklik yapılması nedeniyle iptal edildi.



Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ayrıca Karataş 1 mevkinde 5 adet 250 kva trafo fıstık sulaması ve Karataş 2 mevkinde 1 adet 250 kva trafo tarımsal sulama işine ait elektrik nakil hattının yapımı işi ihalesini, 20 Mayıs 2009 tarihinde iptal etti.



Teknik şartnamede yapılacak olan değişiklik nedeniyle iptal edilen ihaleye ait duyuru, 30 Nisan 2009 tarihli Kamu İhale Bülteni ile 1 Mayıs 2009 tarihinde basında yayımlanmıştı.

