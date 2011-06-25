-İHALEDE YOLSUZLUK: 7 TUTUKLAMA MERSİN (A.A) - 25.06.2011 - Mersin'in Tarsus ilçesinde ''ihalede yolsuzluk'' iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden, aralarında 2007 yılındaki genel seçimlerde milletvekili adayı olan ilaç firması sahibi ile Ceyhan Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kardeşinin de bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı bildirildi. Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Tarsus'ta ihaleye fesat karıştıran kişilerin tespiti ile organizasyonlarının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında 3 ay boyunca takip yapıldı. Takibin ardından, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı 2011 yılı çevre sağlığı ilaç alımı ve kısmi uygulama ihalesine fesat karıştırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında, 22 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden, söz konusu ilaç firmasının sahibi ve 2007 yılındaki genel seçimlerde bir partiden milletvekili adayı olan Seyit Özananar ile Ceyhan Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kardeşi Zafer Sözlü ile açık isimleri bildirilmeyen C.Ö, B.K, A.G, R.V ve M.E isimli 7 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.