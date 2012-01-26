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İhale zanlıları tutuksuz yargılanacak AYDIN (A.A)

26 Ocak 2012 02:36

-İhale zanlıları tutuksuz yargılanacak AYDIN (A.A) - 26.01.2012 - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ''ihaleye fesat karıştırtıkları ve ihaleye katılacakları tehdit ettikleri'' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Nazilli İcra Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırdıkları ve ihaleye katılacak kişileri tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanan İ.G, F.Y, T.G, M.A, F.C, F.A, A.Y, S.K, E.B ve E.A, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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