İhale sonuçlandı: 3. havalimanına konsorsiyum yolcu taşıyacak

İstanbul'da ilk etabı 29 Ekim'de açılacak olan 3. havalimanı yolcu taşıma ihalesini, KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın şirketi Altur, TAV Havalimanları Holding şirketi Havaş ve Efe Erboz'a ait Free Turizm AŞ konsorsiyumu kazandı.

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleyle sonuçlandı.

İhaleye, birisi üçlü konsorsiyum, üç teklif verildi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın şirketi AlturAltur Turizm, Havaş ve Efe Erboz'a ait Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verdi. Platform Turizm ve Sarılar Turizm ise ayrı ayrı teklif verdi.

İhale Komisyonu, Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz sayarken, Yolcu taşıma ihalesini, KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle, Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazandı.

İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal Kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi.

İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.

Konsorsiyum nedir?

Konsorsiyum, tek bir kuruluşun üstlenemeyeceği bir işi, ortaklarının olanaklarını birleştirmeleri sonucunda söz konusu işin gerektirdiği kapasiteye ulaşılabilmesi gayesi ile yapılan bir ortaklıktır.

Konsorsiyumlarda, her ortak işin belli bir bölümünü üstlenmektedir.