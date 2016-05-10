İHA'larla kargo teslimat testi başarıyla tamamlandı



DHL'nin Almanya'nın Bonn kentindeki merkezinden yapılan açıklamaya göre, ocak-mart ayları arasında Bavyera'nın kuzeyindeki Reit im Winkl'da bulunan teslimat noktasından insansız hava araçları yardımıyla kargo teslimatlarının yapıldığı bildirildi. Şirketler, kargo teslimatlarının başarılı bir şekilde adreslere ulaştırıldığını duyurdu.

Dağlık bir bölge olan Bavyera'nın kuzeyinde, yaklaşık 130 kargonun teslimatında insansız hava araçları test edilmişti. Şirketin verdiği bilgilere göre, insansız hava araçları vadiden bin 200 km yükseklikteki adreslere kargoyu taşırken 8 km'lik bir yolu da geride bıraktı. DHL'nin açıklamasında, "Acil gereksinme duyulan ilaçlardan, diğer kısa sürede ulaştırılması gereken ürünlere kadar pek çok teslimat sekiz dakika içinde adreslerine ulaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin gelecek aylarda ilk denemelerin verilerini değerlendirmeye tabi tutacağı ve yeni test bölgelerinin yeri konusunda karar vereceği bildirildi.

Dünya genelinde 340 bin çalışanı bulunan DHL, 2015 yılında yaklaşık 60 milyar euro ciro yapmıştı. Dev e-ticaret şirketi Amazon'un yanı sıra Google ve çeşitli süpermarket zincirleri de teslimatlarda İHA’ların kullanılması konusunu uzun bir süredir değerlendiriyor.