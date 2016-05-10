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Dünya
Deutsche Welle

İHA'larla kargo teslimat testi başarıyla tamamlandı

Kısa bir süre önce kargo teslimatlarında insansız hava araçlarını test etmeye başlayan Alman posta devi DHL, bu uygulamadan memnun olduğunu açıkladı.

10 Mayıs 2016 12:26


DHL'nin Almanya'nın Bonn kentindeki merkezinden yapılan açıklamaya göre, ocak-mart ayları arasında Bavyera'nın kuzeyindeki Reit im Winkl'da bulunan teslimat noktasından insansız hava araçları yardımıyla kargo teslimatlarının yapıldığı bildirildi. Şirketler, kargo teslimatlarının başarılı bir şekilde adreslere ulaştırıldığını duyurdu.

Dağlık bir bölge olan Bavyera'nın kuzeyinde, yaklaşık 130 kargonun teslimatında insansız hava araçları test edilmişti. Şirketin verdiği bilgilere göre, insansız hava araçları vadiden bin 200 km yükseklikteki adreslere kargoyu taşırken 8 km'lik bir yolu da geride bıraktı. DHL'nin açıklamasında, "Acil gereksinme duyulan ilaçlardan, diğer kısa sürede ulaştırılması gereken ürünlere kadar pek çok teslimat sekiz dakika içinde adreslerine ulaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin gelecek aylarda ilk denemelerin verilerini değerlendirmeye tabi tutacağı ve yeni test bölgelerinin yeri konusunda karar vereceği bildirildi.

Dünya genelinde 340 bin çalışanı bulunan DHL, 2015 yılında yaklaşık 60 milyar euro ciro yapmıştı. Dev e-ticaret şirketi Amazon'un yanı sıra Google ve çeşitli süpermarket zincirleri de teslimatlarda İHA’ların kullanılması konusunu uzun bir süredir değerlendiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KısaAlmanDHLAlmanya BonnBavyeraReitWinklAmazonGoogleDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/GA

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