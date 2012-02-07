İHA'lar insan beyni ile kontrol edilecek!

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Askerlerin yetenekleri arttı





İnsan beyni askeri teknolojiye bağlanacak



İngiliz ulusal bilim akademisi Royal Academy tarafından hazırlanan raporda, nörobilim alanında kaydedilen hızlı gelişme sayesinde, askerlerin yol kenarına yerleştirilmiş bombaları ve keskin nişancıların da diğer gizli tehditleri belirleme yeteneklerinin artırılabileceği belirtildi.Raporda yer alan çalışmalardan kuşkusuz en ilginç olanı, askerlerin beyinleriyle insansız hava araçları ve diğer silah sistemleri de dahil olmak üzere doğrudan doğruya askeri donanımlara bağlanabilmeleri oluşturdu.Raporda, kafadan doğrudan beyne transkranial doğru akım uyarımı kullanan elektrik sinyalleri gönderilmesinin, performansı artırıcı etkisi olduğuna değinildi.Bilim dünyasında kısaca tDCS adıyla bilinen ve anksiyete bozukluk veya depresyon gibi çeşitli psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan transkranial doğru akım uyarımı, küçük elektrodlar yardımıyla doğrudan beyne gönderilen sürekli ve düşük elektrik akımlarıyla beyindeki sinirlerin uyarılması olarak tanımlanıyor.Raporda, New Mexico Üniversitesinden Vince Clark başkanlığında yapılan tDCS ile ilgili bir araştırmaya yer verildi. Rapor, tDCS'nin kullanıldığı sanal gerçeklik askeri eğitim programlarını tamamlayan ve Ortadoğu'da görev alacak Amerikan askerlerin, yol kenarına yerleştirilen bombalar ve diğer gizli tehditleri belirleme yeteneklerinde belirgin artış gözlemlendiğine işaret edildi.Guardian gazetesine konuşan Clark, başkanlığını yürüttüğü çalışmada söz konusu araştırmaya katılan askerlerin gizli hedefleri belirlemedeki hassasiyetinin diğerlerine göre iki kat arttığını belirlediklerini belirtti.Demans, psikiyatrik bozukluklar ve öğrenme güçlüklerini tedavisinde tDCS'ten faydalanılması hakkında daha geniş çaplı bir araştırmayı yöneten Clark, nörobilimin askeri sahada kullanımının kendisinde rahatsızlık yarattığını söyledi. Clark buna karşın çalışmalarını durdurması durumunda da tDCS'ten yarar görecek insanların bu imkandan mahrum kalacaklarına dikkati çekti.“Yeryüzündeki hemen her teknolojinin askeri alanda bir uygulaması'' diyen Clark, ne kadar rahatsız edici olursa olsun bilim insanlarının bundan kaçınmasının mümkün olmadığını ifade etti.Raporda, tDCS sahasındaki araştırmanın henüz emekleme safhasında olmasına rağmen, yapılan bilimsel araştırmaların beyin görüntüleme sistemleriyle birlikte kullanılması halinde ''askeri bağlamda öğrenmeyi güçlendirmede uzun zamandır özlenen bir araç olabileceği'' belirtildi.Raporda, insan beyninin, beyin-makine arayüzleri (BMA'lar) adı verilen cihazlar yardımıyla doğrudan, insansız hava araçları ve askeri araç ve donanımlara bağlanabileceği ifade edildi.İnsanların kontrol imleçleri ve suni uzuvlarını beyin sinyallerini kullanan BMA'la yardımıyla kullanabildiğine ilişkin bir araştırmaya yer verilen raporda bunun askeri uygulamalarının araştırılmasının önemi üzerinde duruldu.Raporda ayrıca EEG adı verilen elektroensefelogramın da askeri sahada kullanımı olabilecek bir diğer araç olduğu belirtildi.Başa yerleştirilen saç filesi biçimindeki elektrotlar yardımıyla beyin dalgalarını kaydetmede kullanan EEG'nin, sinirsel geri bildirim tedavisi ile birlikte kullanımının insanların beyin dalgalarını kontrol edebildiklerini ve becerilerini iyileştirebildiklerine işaret edilen raporda, bu yöntemle golf ve okçuluk sporu yapan kişilerin becerilerini artırdıklarının gözlemlendiği kaydedildi.ABD askeri araştırma kuruluşu Darpa'nın, uydu görüntülerinde, insan bilinçli algısının gözden kaçırdığı hedef noktalarını belirlemede EEG'den yararlandığı bildirilen raporda, EEG grafiklerinin beynin bazen hedefleri fark etmiş olmasına karşın bunu bilinçli düşünceye çevirmede başarısız kaldığını gösterdiğine dikkat çekildi. Raporda, araştırmanın bir grup görüntü üzerinde daha dikkatli araştırma yapmak amacıyla EEG grafiklerinden faydalanan personelin hedef belirleme hassasiyetlerini eskisine göre 3 kat artırdıkları vurgulandı.