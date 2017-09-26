T24 LogoT24 Logo
Gündem

İHA tespit etti, SİHA vurdu: 3 PKK'lı terörist ölü

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Oğul Köyü Tepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketatarlı saldırı düzenlendi

26 Eylül 2017 14:07

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Oğul Köyü Tepe bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 1\'i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.
Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Hakkari Oğul Köyü Kovan Tepe bölgesinde meydana geldi. Bölücü terör örgütü mensupları Çukurca- Van yönünde ilerleyen askeri konvoya roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Hakkari Valiliği, saldırı ardından kaçan PKK\'lı teröristlerin takibe alındığını, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alınan bölgede 1\'i kadın 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"İHA ile tespit edilen noktalar zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 1 bayan 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 2 roketatar, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 sırt çantası, 1 bomba düzeneği kurulu çanta ve 1 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİ Oğul Köyü TepePKKSaldırıSİHAOlayHakkari Oğul Köyü Kovan TepeBölücüVanHakkari ValiliğiAçıklamadaDahaBölgeyeJandarmaHarekât TimleriKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24