İHA tespit etti, SİHA vurdu: 3 PKK'lı terörist ölü

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Oğul Köyü Tepe bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 1\'i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Hakkari Oğul Köyü Kovan Tepe bölgesinde meydana geldi. Bölücü terör örgütü mensupları Çukurca- Van yönünde ilerleyen askeri konvoya roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Hakkari Valiliği, saldırı ardından kaçan PKK\'lı teröristlerin takibe alındığını, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alınan bölgede 1\'i kadın 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İHA ile tespit edilen noktalar zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 1 bayan 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 2 roketatar, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 sırt çantası, 1 bomba düzeneği kurulu çanta ve 1 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"