T24 LogoT24 Logo
Gündem

İHA pilotu eski üsteğmene, FETÖ davasında 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5

21 Eylül 2018 15:29

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık, İHA pilotu eski üsteğmen Yavuz Uysal ile avukatı hazır bulundu. FETÖ\'nün TSK\'daki mahrem yapılanması içinde yer aldığı, mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı, örgütsel toplantılara katılıp, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddialarını reddeden sanık Yavuz Uysal, beraatini istedi. Yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirten Yavuz Uysal, \"Örgütle bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir zaman onlarla bağlantım olmadı. Aksine onlar tarafından, yıllarca mağdur edildim. Adli kontrolle salıverilmeyi ve beraatimi istiyorum\" dedi.
\'2017\'DE EN FAZLA UÇUŞ İCRA EDEN PİLOT\' İDDİASI
Duruşmada sanık vekili, mahkemeye, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Yavuz Uysal\'a verilen plaketi sundu. Plaketin, Uysal\'a, \'2017\'de en fazla uçuş icra eden pilot\' olduğu için verildiği söylendi. Ardından plaketin bir fotoğrafı, duruşma dosyasına konuldu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yavuz Uysal\'ı \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYTürk Silahlı Kuvvetleri TSKHava AracıYavuz UysalAğır Ceza MahkemesiFETÖ TSKYazılıSuçlamalarıHiçbirAksineAdliEN FAZLA UÇUŞEDEN PİLOTHava Kuvvetleri KomutanıPlaketin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24