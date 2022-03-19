İHA'nın servis ettiği haber, aylar öncesinden çıktı!

İhlas Haber Ajansı'nın abonelerine yeni olarak geçtiği bir haberin, hem eski hem de Sabah gazetesinin özel haberi olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu haberde, Kadıköy’de bir şüphelinin, S.Z.D. isimli yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin Euro dolandırdığı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin Türk lirası dolandırmak isteyince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı belirtildi.

Yeni bir olay olarak geçilen haberin aslında eski olduğu ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu haberin, aslında 6 Kasım 2021’de Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın imzalı haberi olduğu görüldü.