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IĞSIZ'IN İFADESİNİ ÇOLAKKADI VE ÖZ ALDI İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 21:23

-IĞSIZ'IN İFADESİNİ ÇOLAKKADI VE ÖZ ALDI İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - 30 Ağustos itibariyle emekliye ayrılacak olan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın, ''kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi, ''şüpheli'' sıfatıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ve Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından alındı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Çolakkadı, adliyeden ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, Orgeneral Iğsız'ın ifadesini, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'le birlikte, ''şüpheli'' sıfatıyla aldıklarını söyledi.  Çolakkadı, emekli Koramiral Atilla Kıyat'ın adliyeye neden geldiğinin sorulması üzerine de bu konuyu bilmediğini, Kıyat'ın ifade verip vermediği konusunda bilgisi olmadığını belirtti.

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