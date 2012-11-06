Annesinin cenazesine gelen Iğsız, görevliye kızdı

Annesinin cenaze törenine katılmak için Fatih Camii'ne gelen Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hasan Iğsız basın mensupları ile konuşurken yanındaki görevlinin "Komutanım şöyle geçelim'" uyarısına sinirlenen Iğsız ' Ya bir dakika ' diyerek bağırdı.

Annesinin cenaze törenine katılmak için Fatih Camii’ne gelen Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, " Mahkemeye bu kararından ötürü müteşekkirim.Ancak sabahtan beri bir uygulamayla karşı karşıyayım. Beni taziye için arayan dostlarımla konuşma imkanım engelleniyor " dedi.

Iğsız, " Avukatımla görüşmek istedim onunla da görüşemedim. Avukatımla oğlum vasıtasıyla görüştüm. Avukatım bu uygulamanın yasalara aykırı bir sınırlama olduğunu ifade ediyor ve gereken suç duyurusunda da bulanacak" diye konuştu.

Iğsız görevliyi azarladı

87 yaşında vefat eden annesi Münevver Iğsız ’ın cenazesine katılmak üzere Fatih Camiine gelen Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hasan Iğsız önemli açıklamalar yaptı. Iğsız ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalar yaptı. Iğsız " Son vazifemi icra etmek üzere buradayım. Mahkemeye müteşekkirim bana bu imkanı verdikleri için. Ancak bu fırsatı bana olması gereken şekilde kullanmamızı engelleyecek mahiyette bir husus ortaya çıktı. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum " dedi. Bu sırada yanındaki görevlinin ’ Komutanım şöyle geçelim’ uyarısına sinirlenen Iğsız "Ya bir dakika" diyerek bağırdı.

'Dostlarımla konuşmadım, avukatımla görüşemedim'

Iğsız bu gerginliğin ardından konuşmasına şöyle devam etti:

" Mahkeme anneme son vazifemi yapma için bana iki gün izin verdi. Birinci gün defin işlerini karşılayabilmek için. Bugün bu amaçla buradayım. Aynı zamanda taziyeler için de bir gün daha fazladan izin vermiştir. Mahkemeye bu kararından ötürü müteşekkirim. Ancak sabahtan beri bir uygulamayla karşı karşıyayım. Beni taziye için arayan dostlarımla konuşma imkanım engelleniyor. Burada ben görevlendirilmiş kişileri suçlamıyorum. Bu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı karar gereğidir. Avukatımla görüşmek istedim onunla da görüşemedim. Avukatımla oğlum vasıtasıyla görüştüm. Avukatım, bu uygulamanın yasalara aykırı bir sınırlama olduğunu ifade ediyor ve gereken suç duyurusunda da bulanacaktır. Değerli arkadaşlarım bunu sizinle paylaşmamın seebi bugün yakınını tek kişi ben olmayacağım. Bunu yaşayacak çok insanlar olacak. Aynı mağduriyeti yaşamasınlar. Bu amaçla bunu sizlerle paylaşma ihtiyacı hissetttim. "

" Genel süreç açısından sizlere söyleyecek fazla birley yok " diyen Iğsız, " Söyleneceklerin çok büyük bir bölümü söylendi. Eğer baktığını gören bir insansa işittiğini duyan bir insansa, önyargısızsa, herşey nettir " dedi. Bu sırada görevlilerin ’Komutanım şöyle geçelim ’ sözlerine Iğsız’ın eşi de tepki göstererek, " Müsaade edin bir dakika ’ diye konuştu. Iğsız, " Herşey nettir. Biz hukukun gerektirdiği her türlü mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız " şeklinde konuştu.