'İğrenç kadın popoları pantolonla Meclis'e taşınıyor'

T24 - Adalet Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı yapan emekli hakim Nusret Çiçek, Vakit Gazetesi'ndeki köşe yazısında, TBMM’de kadın milletvekillerine pantolon serbestisi getiren kanun teklifini eleştirdi. Çiçek, "Sokaklar, dar pantolon giyen kadın popoları ile iğrenç bir manzara sergilerken, benzer manzaralar meclis çatısı altına taşınıyor" diye yazdı.





Bakan Fatma Şahin’in kadın milletvekillerine pantolon serbestisi için, Salih Kapusuz ile birlikte kanun teklifi hazırladığını belirten Çiçek şunları yazdı:







"Pantolon, muhteremlerin himmetleri sayesinde serbestleşecek... Ama tesettüre hâlâ geçit yok... Demek oluyor ki bu kez de bir başka açıdan Dallas dizileri geliyor ekranlara. Bundan sonra hanım milletvekillerini (kimileri daracık, kimileri dökük) pantolonlu seyredeceğiz. Eskiden CHP vardı kızıyorduk, şimdi ise halktan yüzde 49 oy alarak başa geçen bizimkiler var, haydi söyleyin bakalım kime kızalım?..



Bu ne hal yahu, bu ne dalalet? Sokaklar, dar pantolon giyen kadın popoları ile iğrenç bir manzara sergilerken benzer manzaraları meclis çatısı altına taşımanın ne işe yarayacağını bu millete anlattınız mı?"



Pantolon cinsel teşhirdir



Pantolonun "cinsel teşhir" olduğunu da öne süren Çiçek, bir süre sonra Arap ülkelerinin meclislerinde de çarşafın kalkacağını öne sürüp şöyle dedi:



"Bu yapılan milli irade mi, yoksa, uydum Cumhuriyet Halk Partili Şafak Pavey’in vagonuna mı? Daha dün, başörtülü gazeteciyi içeriye almayan Meclis, bugün bayan milletvekillerine pantolon giydirmeye kalkıyor.



Arap Baharı deseler de inanmayın, yarın da onların meclislerinde çarşaf kalkacak, cinsel teşhirin birinci maddesi olan pantolon giyilecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın... Ne diyelim, bütün bunlar yapanın edenin, omuz verenin ameli olsun. Her yapan, mahşer günü eserleri ile haşr olunur..."

Adalet Bakanı danışmanıydı





Nusret Çiçek, 1973’de Ankara Hukuk Fakültesi mezun olduktan sonra çeşitli il ve ilçelerde savcı ve hakim olarak çalıştı. Refahyol döneminde Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın danışmanlığını yaptı. Personel Genel Müdür Yardımcısı, Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. Ankara Başsavcı Vekilliği ve Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğinden emekli oldu.

