Igor Tudor'un taktiği belli oldu

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanıyla ilk kez takımının başında maça çıkacak. Jan Olde Riekerink'in oynattığı 4-4-2 sistemini hafta sonundaki maç için değiştirmek istemeyen Tudor kendi 3-5-2 taktiğini takıma yavaş yavaş empoze edecek.

Riekerink'in stoperde kullandığı Hakan Balta'yı defansın soluna koyacak olan Tudor, defansın merkezine Chedjou'yu çekecek. Tudor'un asıl hedefinde Beşiktaş derbisi var. Öyle ki hoca Beşiktaş derbisini kazanıp hem takımın hem de taraftarın güvenini kazanmak istiyor.

Tudor 2. idmanında taktik çalıştıdı



Tudor dün Galatasaray'da ikinci antrenmanına çıktı. Taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirilen antrenmanda Riekerink döneminde kadro dışı bırakılan Chedjou'ya Tudor özel ilgi gösterdi.





Önce savunma güvenliği





Tudor’un asıl değişimi ise önümüzdeki hafta taktik çalışarak Beşiktaş derbisinde yapmayı planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda genç çalıştırıcının 3-5-2 deneyebileceği belirtiliyor. Bu 3-5-2’nin kenarlarında ise bekler olacak ve böylece bir anlamda 5’li savunma denenecek. Bu şekilde önce defans güvenliğini ön plana alan Tudor, bu düşüncesini takıma da aktardı. Asıl provalar ise gelecek hafta itibariyle yapılacak.

Igor Tudor'dan yıllar önceki pozisyona esprili yanıt: