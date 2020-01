Igor Tudor'u en yakın takip eden gazeteci anlattı: Tudor ya batıracak ya uçuracak

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Tudor'uYunanistan'da en yakın takip eden isim olan ve Yunanistan'ın en popüler spor gazetesi Sportday'de yazan Antonis Oikonomidis, Tudor'un Galatasaray'ı ya 'batıracağı'nı ya da 'uçuracağı'nı söyledi.

Oikonomidis'in Igor Tudor ile ilgili ilginç tespitlerin de olduğu yazısı şöyle:

Igor Tudor’un Split ve Yunanistan’da baskıyla başa çıkmak konusunda zorlandığı anlar oldu. Ancak şimdi çok daha büyük bir baskının içine girecek.

Karabük’le düşmemeye oynarken, şimdi şampiyon yapması gereken bir takımda. Ya büyük başarı elde edecek ya da takımla birlikte kendisi de batacak.



Kariyerinde ilk kez Sneijder, Podolski, Muslera gibi yıldızlarla çalışacak. İdmanları çok ağırdır. PAOK’ta 7 ayda tam 45 kas sakatlığı yaşanmıştı.



Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olan İgor Tudor’u, Yunanistan’da PAOK takımındayken yakından takip eden gazetecilerden biriydim. Futbolculuk kariyeri tartışılmaz bir isim. Onu hepimiz Juventus’tan çok iyi tanıyoruz. Ancak iş teknik adamlık kısmına geldiğinde karşımıza bazı soru işaretleri çıkıyor. Tudor, hocalık kariyerinde birinci adam rolünü ilk olarak doğduğu ve futbola başladığı yer olan Hajduk Split’te oynadı. 2 yıl burada çalıştıktan sonra Yunanistan ekibi PAOK’a geldi. Burada 7 ay kaldı ve bu sezonun başında Karabük’e geldikten çok kısa bir süre Galatasaray’ın başına geçme şansını elde etti. Buradan bakıldığında her şeyin fazlasıyla hızlı geliştiğini söylemem gerek. Benim merak ettiğim iki şeyden biri; Tudor’un baskı karşısında neler yapacağı. Geçen sezon PAOK’ta bunu başaramadı. Hajduk’ta da bu konuda sıkıntılar yaşadı.



"Daha iyi oynayacaklardır"



Galatasaray, saydığımız bu iki kulüpten de çok daha büyük bir camia ve baskı burada çok daha yüksek. Düşünsenize; Karabük gibi lige yeni çıkmış bir takımı alıyorsunuz, hedefiniz küme düşmemek ve şimdi şampiyonluğa oynayan, her maçı kazanmak zorunda olduğunuz bir yere geliyorsunuz! Galatasaray’ın şu ankinden daha iyi bir futbol oynayacağını tahmin ediyorum. Tudor zeki bir adam. Sezonun yarısını geçtiğimiz için şu an elindeki oyuncu grubundan en iyisini almaya çalışacak ve kariyerinin dönüm noktasında ya Galatasaray’ı uçurup şampiyon yapacak ya da tam tersi başarısızlık halinde doğal olarak baskıyı kaldıramayacağı için batacak.



"En iyi çalışan ve fit takım olur"



Hırvat futbol adamı karakter olarak üst seviyede. Juventus’ta oynadı ama takımın starları arasında değildi. Galatasaray’da yıldız diyeceğimiz isim sayısı oldukça fazla. Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Fernando Muslera gibi kariyerleri büyük olan yıldızlarla hayatında ilk kez çalışma fırsatı bulacak. Yıldızların egolarıyla nasıl başa çıkacağı, takım kimyasını ve oyuncu grubuyla nasıl bir ilişki kuracağı büyük bir soru işareti. İkinci olay, antrenman teknikleri. Galatasaray, kısa bir zaman içerisinde Türkiye’nin en fit ve en iyi çalışan takımı olacak. Ancak bu seviyeye ulaşırken elbette hiçbir şey acı çekmeden olmayacak!

"Oyun formatı 3-5-2..."



PAOK’taki döneminde temposu yüksek idmanlar yaptırdı ve 7 aylık süre içerisinde (Temmuz-Şubat) takımda kas sebepli tam 45 sakatlık yaşandı. Eğer fizik olarak yetersizseniz, onun idman metodları sizin için büyük bir problem haline dönüşebilir. Benim buradan duyduğum, Karabük’te de benzer hadiselerin yaşandığı ve yönetimin ondan, antrenman seviyesini düşürmesini istediği yönündeydi.

Tudor genellikle oyun formatı olarak 3-5-2’yi tercih eder. Örneğin Galatasaray’ın yeni transferi olan Garry Rodrigues’i PAOK’a getirdiğinde, ilk olarak onu 5’li orta sahanın solunda kullanmıştı. Daha sonra ise ofansif bir oyuncu haline getirdi. Yakın geçmişte Tudor’la ilgili yaşananlar bunlar. Ben de herkes gibi, bu kadar kısa bir süre içerisinde Galatasaray’ın başına geçen 38 yaşındaki teknik adamın neler yapacağını merakla bekliyorum.