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Spor

Igor Tudor’dan 'derbi' göndermesi: Dün bir takımın lehine hataların ön plana çıktığını düşünüyorum

"Seyredenler futbola bakış açısını kaybedebiliyorlar, derbi maç da böyleydi"

25 Eylül 2017 03:41

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının deplasmanda Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında göndermede bulundu. Hırvat çalıştırıcı, “Dün bir takımın lehine hataların ön plana çıktığını düşünüyorum" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi röportajında, "Bugünkü hakem performansı da önemli. Dün gece olanları gördükten sonra umarım burada iyi bir yönetim olur" diyerek imada bulunan Tudor, maç sonu basın toplantısında 'derbideki hakem hatalarıyla ilgili' görüşleri sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Derbiyi seyrettim ama kimin kazanacağı çok önemli değildi. Tabii ki maçlarda bir taraf lehine daha fazla hatalar olabiliyor, bazen isteyerek bazen istemeyerek ama dün geceki maçı tarafsız gözle değerlendiriyorum. Türkiye’de insanlar çok tutkulu, futbola sevgi duyuyorlar. Dün bir takımın lehine hataların ön plana çıktığını düşünüyorum. Seyredenler futbola bakış açısını kaybedebiliyorlar, derbi maç da böyleydi."

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