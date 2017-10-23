Igor Tudor'dan Cüneyt Çakır'a destek: Ona güveniyorum; hataların bilinçli olduğunu düşünmüyorum

Süper Lig'in 9. haftasındaki Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, maçın tartışılan hakemi Cüneyt Çakır için, "Ona güveniyorum. Hata yaptıysa da bilerek olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Serdar Aziz'in maçın erken dakikalarında sakatlanması ve Younes Belhanda'nın atılmasının sonucu etkilediğini söyleyen Hırvat çalıştırıcı, takımının ikinci yarıdaki etkili oyununa dikkati çekti.

Tudor, maç sonu basın toplantısında şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık, sonrasında Serdar Aziz sakatlandı. Maça hazırlanmanız sırasındaki planınızı bir şekilde değiştirmek zorunda kalınca, bu iyi bir şey olmuyor. İkinci yarıdaki performansımıza bakıldığında ise bu zamana kadarki oyunumuzu oynadık. İyiydik ve rakibi zorluyorduk. Ardından Belhanda'nın atılması ise maçı etkiledi. Sonuna bakıldığında skor 0-0 ve 1 puan aldık. Şimdi artık geleceğe bakıyoruz. Lig çok uzun."

Galatasaray'ın derbide sahaya çıkacağı kadronun dün akşamdan medyaya sızmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Bu soru için yapacak bir yorumum yok." diyen Hırvat teknik adam, maç içinde yaşanan gerginliklerle ilgili olarak, "Özel bir durum yoktu. Derbi oynuyorsunuz ve tansiyon yüksek oluyor. Onunla alakalı. Başka bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cüneyt Çakır'a destek

"Derbiye en iyi şekilde hazırlandık ve 3'lü savunma tercihini yaptık. İyi de başladık. Taktik iyi görünüyordu. Aslında çok dikkatli seyrederseniz, geride kalan 8 maçta aynı taktikle oynamamıştık."

Igor Tudor, ligde lider olarak giden Galatasaray'ın önünün kesilmeye çalışıldığı yönündeki yorumlar hatırlatılarak, hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarıyla ilgili soru üzerine, Çakır'a destek veren ifadeler kullandı.

Cüneyt Çakır ve hakem kararları konusundaki açıklamalarına "Gizli güçler var" şeklinde esprili bir şekilde başlayan Tudor, "Ben Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum. Bu benim düşüncem." şeklinde konuştu.

"Her zaman kazanmak istiyorum"

"Derbi maçtan 1 puan almak kötü değil ancak bu beni mutlu etmiyor. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Tabii ki her zaman, her maçı kazanmak istiyorum.

Maçtan önce futbolcu arkadaşlarıma, bu maçın sonucuyla ne şampiyon olacağımızı ne de şampiyonluğu kaybedeceğimizi söyledim. Kazanmak istedik. Kazanamasak da 10 kişiyle 1 puan iyidir. Geçen sezon bu tip maçları kaybediyorduk. Şimdi önümüze bakmak istiyoruz ve Trabzonspor maçına odaklanacağız."