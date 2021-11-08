Igor Tudor'un Hellas Verona'sı, Bayern Münih ile yarışıyor

Serie A'da Igor Tudor rüzgarı esiyor. Hellas Verona'nın başına geçtiğinden bu yana İtalyan devlerine kök söktüren Tudor, Bayern Münih ile de bir yarış içinde. Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza atan Hellas Verona, Bayern Münih ile yarışıyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Serie A'da durdurulamıyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra üst üste iki farklı dönemde Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik adam daha sonra Hajduk Split'e döndü, ardından da uzun yıllar formasını giydiği Juventus'un teknik ekibine katıldı ve Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yaptı.

Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrılırken Tudor da takımdan ayrıldı ve Hırvat teknik direktörün yeni durağı Hellas Verona oldu.

Igor Tudor, Hellas Verona'da ne yaptı?

Tudor'u göreve getirmeden önce Hellas Verona, Serie A'da çıktığı üç maçtan da yenilgiyle döndü. Eusebio Di Francesco'nun görevine son veren İtalyan ekibi koltuğu Tudor'a devretti.

Tudor şu ana kadar Hellas Verona'nın başında Serie A'da 9 maça çıktı. 43 yaşındaki teknik adamın takımı bu süreçte yalnızca 1 kez yenildi. Deplasmanda 3-2'lik Milan yenilgisi dışında 9 maçlık dilimde mağlubiyet yüzü görmeyen takım İtalyan devine karşı da 2-0 öne geçmiş ancak sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı.

Tudor'un takımı devlerin korkulu rüyası

Igor Tudor yönetimindeki Hellas Verona, Milan'a yenilse de ligin diğer büyüklerine karşı önemli sonuçlar elde etti.

Takım bu süreçte Roma'yı 3-2, Lazio'yu 4-1, Juventus'u ise 2-1 mağlup etti. Son maçta ise lider Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar.

Hellas Verona, Tudor'dan sonra Bayern Münih ile yarışıyor

Tudor takımı devraldığından bu yana Hellas Verona gol anlamında önemli bir istatistik elde etti.

Hellas Verona, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza attı. Opta verilerine göre İtalyan ekibi, Tudor göreve geldiğinden beri Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'ten sonra en fazla gol bulan takım konumunda.