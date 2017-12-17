Igor Tudor: Türkiye'de iki tane şey var, “Tudor istifa” ve ikincisi “sistem”, futbola bakış bu!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspormaçını değerlendirdi.

"Mağlubiyeti getiren sebepler nedir?" sorusuna Tudor, "Sebep rakip 2 gol biz 1 gol attık, o yüzden yenilgi geldi. 2 tane büyük hata yaptık. Akabinde gelen gollerle otomatikman yenilgi geldi." dedi.

"Üzerinde baskı hissediyor musun?" sorusuna Hırvat teknik adam, "Hayatım zaten baskı. Türkiye'de iki tane şey var, 'Tudor istifa. İkincisi sistem'. Bu mağlubiyet de sisteme bağlanacaktır. Türkiye'de futbola bakış açısı bu. Bu sistemle oynadığınız zaman mutlaka kaybediyorsunuz, sizin bakış açınız bu" yanıtını verdi.