Igor Tudor: Türkiye Ligi'nde komedi filmlerinde olacak penaltılar çalınıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Karabükspor'u evinde 90+1'de attığı golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, 84. dakikada takımı aleyhine çalınan penaltı için, "Türkiye Ligi'nde çok enteresan, komedi filmlerinde olacak şekilde penaltılar olabilir" yorumunu yaptı.

Hakemlerle ilgili serzenişinin sadece kendi takımı adına olmadığını ve geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından da yorumladığını hatırlatan Tudor, Merkez Hakem Komitesi'ni toplantı yaparak sorunları çözmeye davet etti.

Igor Tudor'un Karabükspor karşılaşması sonrası beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalar şöyle oldu:

"Maçı 2-2'ye getiren tek şey hakem.Türkiye Ligi'nde çok enteresan, komedi filmlerinde olacak şekilde penaltılar olabiliyor. Bugün de onu gördük.

Kimse yanlış anlamasın. Sadece kendi takımım için içinde bulunduğum bir serzeniş değil. Her hafta, her takıma yapılabiliyor. Hakem komitesinin başındakiler beraber toparlanıp, önemli bir toplantı yapıp bu işin nasıl doğru bir şekilde yürütüleceğini konuşmalı."

"İlk yarı 3-4 gol daha bulabilirdik"

"Geçen hafta da söylemiştim hakemler konusunda. İnsanların gözünde kredi kaybediyorsunuz. Halk, 'ne zaman penaltı verilecek' diye düşünmeye başlıyor.

İlk yarı 3-4 gol daha bulabilirdik. Yeteri kadar pozisyona girdik. Futbol olarak alışık olduğumuz bir seviye değildi, bizim seviyemiz değildi oynadığımız futbol."

"Takımın psikolojisi için önemli bir galibiyetti"

"İkinci yarıda ufak tefek değişikliklerle daha iyi oynayan bir takım gördük. Ne yazık ki maçı bitirecek golü zamanında bulamadık. Anlamsız bir penaltıyla maç 2-2'ye geldi ama güzel bir golle skoru bulduk.

Bu tarz galibiyetler takımın psikolojisi için çok faydalı oluyor. 90 dakikaya da bakıldığında kazanmayı hak eden; pozisyon ve oyun anlamında çok üstün bir Galatasaray vardı."