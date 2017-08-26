Igor Tudor: Tolga Ciğerci, kariyerimde çalıştığım en profesyonel futbolculardan biri

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında kendi evinde aldığı 3-0'lık galibiyetten sonra teknik direktör Igor Tudor, 2 gol atarak takımının galibiyetinde etkili rol alan Tolga Ciğerci için, "Kariyerimde çalıştığım en profesyonel futbolculardan bir tanesi" yorumunda bulundu.

Sivasspor'un iyi organize olmuş ve sert savunma uygulayan bir takım olduğunu vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, takımının iyi işler yaptığını ve bunları devam ettirmeye çalışacaklarını söyledi.

Igor Tudor'un açıklamaları şöyle:

Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. İsteyen, mücadele eden, pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Sivas gayet organize bir takım. Defansif anlamda sert bir takım. Bugünkü galibiyetten dolayı mutluyum.

Sivas dersine iyi çalışmış. İyi organize olan bir Sivas vardı. Her geçen hafta bu böyle olacak. Bizden puan almaya çalışacaktır. Bugün iyi yaptığımız şeyler vardı, bunları bir sonraki haftalara taşımalıyız.

"Tolga geçen seneye göre daha iyi"

Tolga'yı tebrik ediyorum. Çok çok iyi performans gösterdi. Kariyerimde çalıştığım en profesyonel futbolculardan bir tanesi. Devamlı çalışıyor.

Geçen seneki performansına göre çok daha iyi oynuyor, bu da bizim oyun tarzımızdan kaynaklanıyor. Defanstan ofansa geçişlerde devamlı mücadele eden bir oyuncu. Şimdi de kendisine milli takımda başarılar diliyorum.