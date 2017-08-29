"Igor Tudor sözleşmeyi geri çevirdi" iddiası

Süper Lig'in 2017-18 sezonuna 3 maçta 3 galibiyetle başlayan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'a yönetim tarafından sözleşme uzatma teklifi yapıldığı, ancak Hırvat çalıştırıcının bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Tudor; Sportif Direktör Cenk Ergün tarafından getirilen sözleşmeyi "Daha sonra görüşelim" diyerek reddetti, sebebi de geçen sezon gördüğü tepkilerden dolayı taraftarla arasındaki kırgınlık...

Fotomaç'ta yer alan haber şöyle devam ediyor; Galatasaray'da Igor Tudor'un keyfi yerinde... Hırvat teknik adam, kendisine güvenildiği için Başkan Dursun Özbek'e teşekkür ederken sözleşmesinin uzatılmaya hazırlandığı konularını ise şimdilik 'es' geçmeyi tercih ediyor. Yeni sözleşme konusunu ilk olarak Sportif Direktör Cenk Ergün, Tudor'a açtı. Hırvat hocanın cevabı ise, "Ben buraya 1-2 yıllık değil. Felsefemi ortaya koymak için geldim. Hedefim Fatih Terim gibi önce Galatasaray'a şampiyonluklar kazandırmak. Ondan sonra da hedeflerim doğrultusunda ilerlemek istiyorum" oldu.

Taraftarlara kırgın

Bu sezon sözleşmesi bitecek olan Tudor'un geçen sezon sonundaki büyük tepkiler nedeniyle kırgın olduğu belirtiliyor.

Vites yükselteceğiz

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasını 3 galibiyetle kapatırken, teknik direktör Igor Tudor vites yükselteceklerini ifade etti. Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen genç çalıştırıcı, yeni transferler Badou Ndiaye ve Fernando için heyecan yaratan sözler sarf etti. Ligde üçte üç yapan takıma, salı akşamına kadar izin veren Tudor, tatile çıkmadan önce Ergün ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'da daha üst düzey bir futbol ortaya koyacağını belirtip önemli noktaya dikkat çekti.

Orta saha coşacak

Tudor, "Ndiaye ve Fernando kampa geç katıldı. Milli arada fizik kondisyon durumları yüzde 100'e geldiğinde orta saha hattında daha güçlü bir Galatasaray olacak ve vites artıracağız" diye konuştu.

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