Igor Tudor: Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim

Süper Lig'in 8. haftasında takımı Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Igor Tudor, futbolcularını "Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim" sözleriyle övdü.

32'nci dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna giren takım kaptanı Selçuk İnan'ın performansını 'mükemmel' olarak değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkmak istediklerini vurguladı.

Igor Tudor, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir oyuncu grubum var. Özellikle karakter anlamında. 8 maçın 7'sini kazanıyorsunuz ve her maç o açlıkla sahada kazanmayı istiyorlar. Çok şanslı bir hoca olduğumu düşünüyorum.

Sezonun başından beri söylüyorum, Selçuk bu takımın kaptanı ve çok önemli bir oyuncusu. Bugün de ona ihtiyacımız vardı, doğru zamanda girdi ve mükemmel bir performans sergiledi. Beni yanıltmadı."

"Full gaz' bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

"Kolay değildi maç. Milli maçlar dönüşü iyi bir performans gösterdik. Şimdi 'full gaz' bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Daha bir hafta var derbiye. Mükemmel bir derbi. Sakatlıkların durumuna hafta içi bakacağız. Zorlu bir maç olacak, bu yüzden de tam kadro sahada olacağız diye düşünüyorum."