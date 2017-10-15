T24 LogoT24 Logo
Spor

Igor Tudor: Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim

"Selçuk doğru zamanda girdi ve mükemmel performans sergiledi"

15 Ekim 2017 00:49

Süper Lig'in 8. haftasında takımı Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Igor Tudor, futbolcularını "Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim" sözleriyle övdü.

32'nci dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna giren takım kaptanı Selçuk İnan'ın performansını 'mükemmel' olarak değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkmak istediklerini vurguladı.

Igor Tudor, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir oyuncu grubum var. Özellikle karakter anlamında. 8 maçın 7'sini kazanıyorsunuz ve her maç o açlıkla sahada kazanmayı istiyorlar. Çok şanslı bir hoca olduğumu düşünüyorum.

Sezonun başından beri söylüyorum, Selçuk bu takımın kaptanı ve çok önemli bir oyuncusu. Bugün de ona ihtiyacımız vardı, doğru zamanda girdi ve mükemmel bir performans sergiledi. Beni yanıltmadı."

"Full gaz' bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

"Kolay değildi maç. Milli maçlar dönüşü iyi bir performans gösterdik. Şimdi 'full gaz' bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Daha bir hafta var derbiye. Mükemmel bir derbi. Sakatlıkların durumuna hafta içi bakacağız. Zorlu bir maç olacak, bu yüzden de tam kadro sahada olacağız diye düşünüyorum."

ETİKETLER

Igor TudorGalatasarayKonyaaçıklamamükemmelbiroyuncugrubusahibim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24