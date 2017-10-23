Igor Tudor: Maçı 11 kişi tamamlasaydık golü bulacağımıza emindim

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın ardından maçı 11 kişi tamamlayabilselerdi golü bulacaklarına emin olduğunu söyledi.

74'üncü dakikada Younes Belhanda oyundan atılana kadar özellikle ikinci yarıda kendi oyun tarzlarını sahaya yansıttıklarına vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe'yle puan farkını 8'de tutmanın kötü bir sonuç olmadığı görüşünü paylaştı.

Maç sonu beIN SPORTS'a konuşan Tudor, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca bir sistemle hazırlandık. O sistemle de oynadık. İyi de oynuyorduk ama Serdar'ın sakatlığı bütün planları değiştirdi. Planlar değişince de ister istemez kısa bir süre de olsa bazı sıkıntılar yaşadık adaptasyon anlamında.

İkinci yarıda bu zamana kadar oynadığımız oyunu oynadık. Önde basan, pozisyon yaratan bir Galatasaray vardı. Belhanda'nın kırmızı kartından sonra işler yeniden değişti."

"Trabzonspor maçına odaklanacağız"

"11'e 11 oynanırken maç fazla pozisyona girdik. Gol bulamasak da 11'e 11 devam etseydi gol bulacağımıza emindim.

Öte yandan 1 puan aldık. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Puan farkımızı da aynı şekilde tutmayı başardık. Lig çok uzun bir periyot. Bu maçı geride bırakarak Trabzonspor maçına odaklanmalıyız."