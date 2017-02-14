Igor Tudor kimdir?

Igor Tudor, Hırvat futbolcu ve teknik direktör.

1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başlamıştır. 58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çekmiş ve bu takıma transfer edilmiştir. 2004'te AC Siena'ya kiralanmıştır. 2006 yılında tekrar Juventus'a gelmiştir. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilmiştir.

Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollanmıştır ve orada kariyerini noktalamıştır. 2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Tudor, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştır.