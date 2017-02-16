Igor Tudor, Galatasaray’daki ilk idmanına çıktı

Galatasaray’da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik adam 17.00’de başlayan antrenmanda yer aldı.

Igor Tudor’un imza tören ise yarın (Perşembe) saat 15:30’da TT Arena’da yapılacak. Tudor bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon Euro kazanacak.

Öte yandan Tudor’un Galatasaray’daki yardımcıları da belli oldu. Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink döneminde de sarı-kırmızılı takımın antrenörlüğünü üstlenen Ayhan Akman’la yola devam edileceği öğrenildi.

Tudor’un teknik ekibinde ayrıca, Kardemir Karabükspor’da birlikte görev yaptığı yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modric’in de yer alacağı ifade edildi.